    ANALYSE-FLASH

    Barclays startet Hensoldt mit 'Equal Weight' - Ziel 88 Euro

    • Barclays bewertet Hensoldt mit "Equal Weight" bei 88 Euro.
    • Rheinmetall-Aktien werden als attraktivere Optionen gesehen.
    • Hensoldt-Aktien gelten als teuer, Wachstum verzögert sich.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor allem auf Rheinmetall-Aktien. Die Papiere des Sensortechnik-Spezialisten Hensoldt seien indes zunächst ziemlich teuer und es gebe auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen. So dürfe es angesichts der langfristigen Natur des Auftragsbuches noch eine Weile dauern, bis sich das Unternehmenswachstum stark beschleunige./ag/mis/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 88,05 auf Tradegate (09. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,18 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,01 %/+34,98 % bedeutet.


