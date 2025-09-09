Barclays startet Hensoldt mit 'Equal Weight' - Ziel 88 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 88,05 auf Tradegate (09. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,18 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,01 %/+34,98 % bedeutet.