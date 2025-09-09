H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...

09.09.2025 / 14:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

^ Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: H2 Core AG

ISIN: DE000A0H1GY2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Under Review

seit: 09.09.2025

Kursziel: Under Review

Kursziel auf Sicht von: b.a.w.

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und das Kursziel auf Under Review.



Zusammenfassung:

Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under Review' (bisher:EUR2,20).



First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating and price target to Under Review.



Abstract:

Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our price target (previously: EUR2.20).



