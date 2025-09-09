Original-Research
H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...
- H2 Core AG: Rating auf 'Under Review' gesetzt.
- Jahresbericht 2024 fehlt, Schätzungen ausgesetzt.
- Kursziel vorher: 2,20 EUR, jetzt ebenfalls 'Under Review'.
Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH
09.09.2025 / 14:10 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG
Unternehmen: H2 Core AG
ISIN: DE000A0H1GY2
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Under Review
seit: 09.09.2025
Kursziel: Under Review
Kursziel auf Sicht von: b.a.w.
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und das Kursziel auf Under
Review.
Zusammenfassung:
Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under Review' (bisher:EUR2,20).
First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating and price target to Under Review.
Abstract:
Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our price target (previously: EUR2.20).
