    H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...

    Für Sie zusammengefasst
    • H2 Core AG: Rating auf 'Under Review' gesetzt.
    • Jahresbericht 2024 fehlt, Schätzungen ausgesetzt.
    • Kursziel vorher: 2,20 EUR, jetzt ebenfalls 'Under Review'.
    Original-Research - H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^
    Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH

    09.09.2025 / 14:10 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG

    Unternehmen: H2 Core AG
    ISIN: DE000A0H1GY2

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Under Review
    seit: 09.09.2025
    Kursziel: Under Review
    Kursziel auf Sicht von: b.a.w.
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und das Kursziel auf Under Review.

    Zusammenfassung:
    Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under Review' (bisher:EUR2,20).

    First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating and price target to Under Review.

    Abstract:
    Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our price target (previously: EUR2.20).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9ed1083213c53dd27b63ff28db831acc

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Medienarchiv unter https://eqs-news.com

    2194988 09.09.2025 CET/CEST

    °

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MARNA Beteiligungen Aktie

    Die MARNA Beteiligungen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,735 auf Xetra (08. September 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MARNA Beteiligungen Aktie um -5,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von MARNA Beteiligungen bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000Euro.


    Rating: Under
    Analyst:


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
