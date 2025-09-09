Cartier beginnt die ersten ökologischen Ausgangsstudien auf Cadillac

Val-d’Or, Quebec, 9. September 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich bekannt zu geben, dass es den Auftrag für den Beginn der ersten ökologischen Ausgangsstudien für das Projekt Cadillac und eine erste Auswertung der wirtschaftlichen Bewertung des Abraums der ehemals produzierenden Mine Chimo an Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltiges Design und Engineering, vergeben hat. Die Ausgangsstudien werden in zwei Teile gegliedert werden, die 1) eine ökologische Ausgangs-Desktop-Studie und 2) eine vorläufige ökologische geochemische Charakterisierung umfassen.

„Diese ersten Ausgangsstudien werden eine Grundlage für Cartier bilden, indem sie ein umfassendes Verständnis der derzeitigen Umweltbedingungen bereitstellen und potenzielle Auswirkungen der zukünftigen Erschließungsplanung des Projekts Cadillac identifizieren. Die Ergebnisse werden als verantwortungsvoller und nachhaltiger Leitfaden für unsere Weiterentwicklungsstrategien dienen, indem sie die Planungs- und Umsetzungsarbeiten ermöglichen, welche die Auswirkungen auf die Umwelt verringern, während das wirtschaftliche Potenzial des Projekts optimiert wird.“ – Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

„Wir setzen das Projekt Cadillac weiterhin mit einer Strategie mit dualem Schwerpunkt fort: die Durchführung einer ehrgeizigen Bohrkampagne über 100.000 Meter, die die Erweiterung von bekannten Goldzonen sowie die Exploration bei neuen Zielgebieten mit hoher Priorität kombiniert, welche mittels hochmoderner KI-Technologie durch unsere Zusammenarbeit mit VRIFY sowie nun durch den Beginn der grundlegenden ökologischen Ausgangsstudien identifiziert werden. Diese Aktivitäten werden gleichzeitig ausgeführt werden, wobei mit Fortschreiten des Projekts das Potenzial für sich zusätzlich ergebende Arbeiten besteht.“ – Ronan Deroff, Vice President Exploration von Cartier.

Im Folgenden werden die verschiedenen Bestandteile genauer beschrieben:

Teil 1 – Ökologische Ausgangs-Desktop-Studie

Die ökologische Desktop-Studie hat zum Ziel, die potenziellen umweltbedingten Einschränkungen für den Fußabdruck des Projekts Cadillac zu dokumentieren und zu charakterisieren. Dieser Ansatz identifiziert mögliche die Umwelt betreffende Probleme, wie atmosphärische Bedingungen, Oberflächen- und Grundwassermanagement, Feuchtgebiete und natürliche Umgebungen, Land-, Vogel- und Wasserfauna sowie die Nutzung des Landes.