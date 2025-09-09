XRP springt wieder über 3 US-Dollar: Könnte Ripple die SWIFT herausfordern?

XRP , die digitale Währung von Ripple, hat am Dienstag erneut die Marke von 3 US-Dollar überschritten. Analysten führen den jüngsten Anstieg sowohl auf Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed), als auch auf neue Errungenschaften von Ripple zurück. Die Kryptowährung notiert aktuell bei 3,00 US-Dollar und verzeichnet damit einen Tagesanstieg von 2,3 Prozent. Auf Wochensicht liegt XRP 7,4 Prozent im Plus, während sich der Jahresgewinn auf über 44 Prozent summiert. Der CoinMarketCap Altcoin Season Index stieg von gestern 50 auf heute 57 Punkte (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Nach Jahren der Auseinandersetzungen mit der US-Börsenaufsicht SEC hat Ripple den Rechtsstreit endlich hinter sich gebracht. Damit ist rechtliche Klarheit für XRP geschaffen, was die Grundlage für die nächste Phase des Unternehmens bildet: die Herausforderung des weltweiten Geldtransfer-Systems SWIFT.

SWIFT, die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ist seit 1973 das Rückgrat internationaler Geldtransfers. Kritiker bemängeln jedoch die veraltete Technologie, die langsame Abwicklung, hohe Kosten und fehlende Transparenz mit sich bringt. Ripple-CEO Brad Garlinghouse argumentiert, dass Blockchain-Technologie höhere Durchsatzraten und bessere Nachvollziehbarkeit bietet – ein klares technologisches Upgrade gegenüber dem bestehenden SWIFT-System.

SWIFT verarbeitet täglich über 53 Millionen Nachrichten in mehr als 220 Ländern über 11.500 Finanzinstitute. Trotzdem scheitert laut Angaben vom Januar 2024 jede zehnte Transaktion, während jede zwanzigste verspätet abgewickelt wird. Ripple könnte mit schnellerer Abwicklung und geringeren Kosten einen attraktiven Gegenentwurf bieten, sobald sich das Unternehmen voll auf internationale Zahlungsströme konzentrieren kann.

BBVA setzt auf Ripple: Spanien wird neues Epizentrum für digitale Assets

Parallel zur Marktbewegung expandiert Ripple weiter in Europa. Die spanische Großbank BBVA integriert nun die digitale Verwahrungstechnologie von Ripple in ihr kürzlich gestartetes Retail-Angebot für Bitcoin und Ether. Dies erfolgt im Einklang mit der europäischen MiCA-Regulierung (Markets in Crypto-Assets), die den Banken rechtliche Sicherheit für digitale Assets bietet.

"Jetzt, da MiCA etabliert ist, sind die Banken in der Region ermutigt, die digitalen Asset-Angebote zu starten, die ihre Kunden verlangen", sagte Cassie Craddock, Managing Director von Ripple für Europa.

BBVA kann dank der Integration von Ripple Custody ein vollständiges End-to-End-Verwahrungsservice anbieten, das Sicherheit und Compliance mit institutionellen Standards kombiniert, so Francisco Maroto, Leiter für digitale Assets bei BBVA. Die Partnerschaft baut auf bestehender Zusammenarbeit in der Schweiz und Türkei auf und erweitert Ripples Präsenz in Europas reguliertem Digital-Asset-Markt.

Mit über 60 regulatorischen Lizenzen weltweit und der Zusammenarbeit mit führenden Banken positioniert sich Ripple als strategischer Partner für die Transformation traditioneller Finanzinstitute in die Krypto-Ära.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

