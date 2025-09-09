Sranan Gold meldet hochgradige Ergebnisse vom Goldprojekt Tapanahony

Die neuen Proben stammen aus dem Graben 25RACH-005, der rund 150 Meter südlich von Randy’s Pit liegt. Die Goldmineralisierung ist innerhalb einer nordost-streichenden, gescherten felsischen Intrusion in einer Abfolge aus Siltstein und Basalt verankert. Besonders interessant ist, dass die beobachtete Scherung derjenigen in einem benachbarten Graben ähnelt, wo zuvor bereits ein spektakulärer Wert von 57 g/t Gold festgestellt wurde. Diese Strukturen deuten auf die Komplexität des mineralisierten Systems hin – ein positives Signal für das weitere Potenzial der Zone.

Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN; FSE & Tradegate: P84) hat neue Ergebnisse aus seinem laufenden Trenching-Programm auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname veröffentlicht. Besonders hervorzuheben ist ein Abschnitt von 5 Metern mit durchschnittlich 8,9 g/t Gold , der westlich des bereits gemeldeten Grabens 25RACH-001 liegt. Damit wird der mineralisierte Randy-Trend weiter ausgedehnt, während parallel auch Diamantkernbohrungen in diesem Bereich stattfinden.

Mit dem Trenching verfolgt Sranan das Ziel, die oberflächennahe Goldmineralisierung im Umfeld von Randy’s Pit systematisch zu erfassen und die mineralisierte Zone für künftige Bohrungen zu erweitern. Laut Dr. Dennis LaPoint, EVP Exploration und Corporate Development, eignet sich diese Methode ideal, um die Ausdehnung der Goldvorkommen im verwitterten Muttergestein (Saprolit) aufzuzeigen.

Verlässliche Analyseergebnisse durch QA/QC-Verfahren

Die Proben wurden von Filab in Paramaribo analysiert. Um die Genauigkeit zu sichern, wurden alle Werte über 2 g/t erneut mittels 50-Gramm- und gravimetrischen Verfahren überprüft. Die angewandten QA/QC-Prozesse bestätigten eine zufriedenstellende Reproduzierbarkeit. Zusätzlich sollen die Rückstellproben noch an ein unabhängiges Labor zur Bestätigung geschickt werden.

Sranan Gold baut mit diesen Ergebnissen seine Datenbasis weiter aus und unterstreicht das Potenzial des Tapanahony-Projekts. Die laufende Kombination aus Trenching, Kanalproben und Bohrungen dient dazu, die Mächtigkeit und den durchschnittlichen Goldgehalt der Mineralisierung präzise zu erfassen – auch wenn die Kanalproben nicht zwingend die wahre Mächtigkeit der Zonen widerspiegeln.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.