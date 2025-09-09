GAC kooperiert mit SKAI ISYOURGOD für „Tyrannosaurus"-Remix von Blueprint Supreme, AION V sprengt den Beat!

GUANGZHOU, China, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat sich GAC mit dem weltbekannten Rapper SKAI ISYOURGOD – bekannt für seine viralen Hits Grand Plans und Fortune All Around – und der äußerst beliebten Buqicrew, die für ihren einzigartigen Tanzstil berühmt ist, zusammengetan, um eine spezielle „Tyrannosaurus"-Edition von Grand Plans für seinen neuen intelligenten Hardcore-SUV, den AION V, zu kreieren. Diese dreifache Zusammenarbeit ermöglicht es dem AION V nicht nur, die Aufmerksamkeit eines jüngeren Publikums auf eine noch grenzenlosere Art zu gewinnen, sondern vermittelt den Nutzern sozialer Medien auch einen tieferen und einprägsameren Eindruck vom AION V durch einen spielerischen und kulturell relevanten Ansatz.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2766607/GAC_Teams_Up_with_SKAI_ISYOURGOD_for__Tyrannosaurus__Remix_of_Blueprint_Supreme__AION_V_Breaks_the_B.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-kooperiert-mit-skai-isyourgod-fur-tyrannosaurus-remix-von-blueprint-supreme-aion-v-sprengt-den-beat-302550850.html