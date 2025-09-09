UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 13,25EUR auf Tradegate (09. September 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.



