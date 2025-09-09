UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 32,07EUR auf Tradegate (09. September 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
