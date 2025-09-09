UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 144,1EUR auf Tradegate (09. September 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



