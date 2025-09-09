ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 41 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Vonovia-Kursziel auf 41 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy", Immobilienbranche krisenhaft.
- Hohe Kapitalkosten drücken Kursziele um drei Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend. Seine Kursziele sinken aufgrund höherer Kapitalkosten im Schnitt um drei Prozent. Vonovia zählt zu seinen Branchenfavoriten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 26,53 auf Tradegate (09. September 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,20 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +12,91 %/+58,07 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 41 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Investing.com – Jefferies hat die Einstufung für die Aktie der Vonovia SE (ETR:VNA)(OTC:VNNVF) von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 30,00 EUR auf 31,50 EUR erhöht.
Die Hochstufung spiegele die Einschätzung von Jefferies wider, dass Vonovia nach einer Phase von Herausforderungen im Zusammenhang mit hoher Verschuldung, der Abhängigkeit von Sondereffekten und diskretionären Bilanzierungspraktiken einen potenziellen Wendepunkt erreicht.
Jefferies merkte an, dass Vonovia von steigenden Immobilienbewertungen zu profitieren beginne, was die Loan-to-Value-Kennzahlen (LTV) des Unternehmens verbessern werde.
Das Analysehaus ist der Ansicht, dass die Bewertungsanpassung und die Verbesserung der Verschuldungskennzahlen Anlegern einen Grund für einen Wiedereinstieg in die Aktie liefern könnten.
Jefferies hob zudem hervor, dass Vonovia Anlegern eine Partizipation an der Erholung des Wohnimmobilienmarktes in Europe mit impliziter Optionalität biete. Gleichzeitig ermögliche das Unternehmen als heimischer Konzern ein Engagement im Rahmen des deutschen Konjunkturpakets.
Egal wie man dazu steht, interessant sind die raschen Meinungs und Analysten Vorhersagen.