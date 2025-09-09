Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 41 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 26,53 auf Tradegate (09. September 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,20 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +12,91 %/+58,07 % bedeutet.