Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor Kanzler nicht auf
- Technikprobleme bei IAA Mobility in München.
- Mercedes-Chef kämpft mit elektrischem GLC.
- Opel-Chef hatte weniger Probleme mit Grandland.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes -Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen.
Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Zum Kanzler sagte Källenius: "Sie müssen es mir glauben."
Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ./rwi/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 52,52 auf Tradegate (09. September 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,36 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +0,02 %/+44,26 % bedeutet.
Laut Bernecker TV auf YouTube haben die deutschen Autobauer das Potenzial sich zu verdoppeln 👍
Jetzt stellt Mercedes endlich gute und vor allem wettbewerbsfähige E-Autos her, die aufgrund ihrer Qualität schon heftig nachgefragt werden, und jetzt träumen die Ewig-Gestrigen vom Aus für das Verbrennerverbot. Damit die Autobauer künftig doppelt entwickeln müssen? Damit die Chinesen ihren Vorsprung bei der Zukunftstechnologie weiter ausbauen können? Die Rolle rückwärts könnten wir uns nicht einmal leisten, wenn es nicht auch noch um Klimaschutz ginge. Aber freiwillig auf die wesentlich bessere Technologie (leise, effizient, dynamisch usw.) zu verzichten, das kann nur der fossilen Lobby diesen. Damit auch künftig die Unrechts-Staaten (Saudi-Arabien, Russland, VAE, USA, usw.) weiter Geld mit der Klimazerstörung verdienen können.