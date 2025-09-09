Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor Kanzler nicht auf

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ./rwi/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 52,52 auf Tradegate (09. September 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,82 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +0,72 %/+45,26 % bedeutet.