GoodData übernimmt Understand Labs und beschleunigt KI-gestütztes Data Storytelling sowie seine agentische Vision

Die Übernahme erweitert die agentenbasierte Analyse und das Storytelling, während GoodData die Datenintelligenz in Unternehmen verbessert.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / GoodData, die KI-native Analytics-Plattform, hat heute die Übernahme von Understand Labs bekannt gegeben, einem Pionier im Bereich Data Storytelling und agentenbasierter Analyse. Diese Übernahme stärkt die Grundlage von GoodData für die Bereitstellung erklärbarer, menschenorientierter, KI-basierter Erkenntnisse und beschleunigt die Roadmap des Unternehmens hin zur nächsten Generation von Unternehmensintelligenz.

Understand Labs wurde 2021 von Peter Fedorocko, Mitbegründer und ehemaliger CTO von Stories.bi (später von Workday übernommen), gegründet und ist führend bei der Lösung der entscheidenden „Last Mile“-Herausforderung in der Analytik: Unternehmen dabei zu helfen, Daten nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu verstehen. Ihre führenden SDKs unterstützen kundenspezifische Storytelling-Lösungen für Branchen wie E-Commerce, Einzelhandel, Logistik und Medien.

„Wir glauben, dass Analysen über Diagramme und Dashboards hinausgehen müssen, um echte, umsetzbare Informationen bereitzustellen. Durch die Kombination der Storytelling-Technologie von Understand Labs mit der KI-nativen Plattform von GoodData beschleunigen wir den Übergang der Branche zu agentischen, erklärbaren und entscheidungsorientierten Analysen“, so Roman Stanek, Gründer und CEO von GoodData. „Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, KI zu einem vertrauenswürdigen Partner für jeden Geschäftsanwender zu machen.“

Durch diese Übernahme wird GoodData seine Plattform verbessern, was zu schnelleren Einblicken in die Praxis für Geschäftsteams und einer breiteren Einführung von KI in den gesamten Kundenstamm von GoodData führt. Die Nutzung des Know-hows von Understand Labs wird GoodData Folgendes ermöglichen:

- Verbesserung KI-generierter Aussagen hinsichtlich Erklärbarkeit, Schlüsselfaktoren und Engagement in natürlicher Sprache.

- Beschleunigung der Integration von agentischen Workflows direkt in Dashboards und Datenerlebnisse.

- Bereitstellung neuer Optionen für Geschäftsanwender, wenn es um geführte Entscheidungsfindung und Interaktionspunkte geht.