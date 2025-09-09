Evan Group PLC: Insolvenzschock - Was bedeutet das für Anleger?
Ein juristisches Drama entfaltet sich um die EVAN Group PLC, während die Swiss Merchant Group AG rechtliche Schritte gegen GÖRG Rechtsanwälte einleitet, um Verluste durch fehlerhafte Insolvenzanträge zu kompensieren.
- Das Insolvenzverfahren der EVAN Group PLC wurde am 17. Juli 2025 in Düsseldorf eröffnet.
- Die Swiss Merchant Group AG plant, die Kanzlei GÖRG Rechtsanwälte Gemeinschaft wegen falscher Angaben im Insolvenzantrag zu verklagen.
- Die falsche Eingabe der Kanzlei beschuldigte die Swiss Merchant Group AG, sich einem Sanierungsvorschlag verweigert zu haben, was zum Scheitern des Verfahrens führte.
- Der Swiss Merchant Group AG ist durch diese falsche Eingabe ein nachweislicher monetärer Schaden entstanden.
- Die Swiss Merchant Group AG wird sich als Vertreterin der Bond Gläubiger zur Sitzung am 12. September 2025 in Düsseldorf aufstellen.
- EVAN Bondgläubiger können Informationen zur Vertretungsberechtigung und Vollmachten per E-Mail anfordern.
