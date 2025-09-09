    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel für Jungheinrich auf 39 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy", positive Erholungserwartung.
    • Mehr Wertpotenzial bei Jungheinrich als bei Kion.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy'
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas Ferhani der Druck wächst, unter dem die Branche steht. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er bei Jungheinrich im Vergleich zu Kion mehr Wertpotenzial, da Kion eine Erholung und die deutschen Staatsausgaben schon einpreise./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jungheinrich AG Vz!
    Long
    28,66€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 12,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,77€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 12,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Jungheinrich

    -1,22 %
    +4,14 %
    -5,86 %
    -18,42 %
    +18,56 %
    +39,45 %
    +12,24 %
    +48,71 %
    +3.275,82 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 30,82 auf Tradegate (09. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +26,95 %/+49,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 39 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas …