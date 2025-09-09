ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Jungheinrich auf 39 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", positive Erholungserwartung.
- Mehr Wertpotenzial bei Jungheinrich als bei Kion.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas Ferhani der Druck wächst, unter dem die Branche steht. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er bei Jungheinrich im Vergleich zu Kion mehr Wertpotenzial, da Kion eine Erholung und die deutschen Staatsausgaben schon einpreise./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 30,82 auf Tradegate (09. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +26,95 %/+49,74 % bedeutet.
Ausländische Investoren haben Deutschland scheinbar abgeschrieben.
Inländische Investoren scheinen auch nur den Trends hinterzulaufen und Kleinanleger lassen sich lieber in völlig überteuerte Blasenwerte quatschen.
Hier ist noch etwas geduld gefragt.