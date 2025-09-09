Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 30,82 auf Tradegate (09. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +26,95 %/+49,74 % bedeutet.