    Nach Brandanschlag in Berlin prüft Polizei Bekennerschreiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei prüft Bekennerschreiben nach Brandanschlag.
    • Anschlag richtete sich gegen Technologiepark Adlershof.
    • Text veröffentlicht auf linksradikaler Seite Indymedia.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf Strommasten in Berlin prüft die Polizei nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben. In dem auf der linksradikalen Internetseite "Indymedia" veröffentlichten Text hieß es, der Anschlag habe sich gegen den Technologiepark Adlershof im Südosten Berlins gerichtet./rab/DP/jha



    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
