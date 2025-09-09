    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBharti Airtel AktievorwärtsNachrichten zu Bharti Airtel
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thunes führt Echtzeit-Zahlungen in Marokko ein

    London (ots/PRNewswire) - Mitglieder des Direct Global Network von Thunes können
    nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der
    Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel
    gerecht werden

    Thunes (https://www.thunes.com/) , die intelligente Superautobahn für weltweite
    Geldtransfers, gibt heute die Einführung von Echtzeit-Zahlungsdiensten in
    Marokko bekannt. Mitglieder seines Direct Global Network können nun
    Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in diesem Land vornehmen. Die Einführung
    unterstützt Auszahlungen in marokkanischen Dirham (MAD) und ermöglicht den
    Mitgliedern von Thunes einen besseren Zugang zu Marokkos zunehmend vernetzter
    und digitalisierter Wirtschaft.

    Marokko ist eines der Top- Empfängerländer in Afrika
    (https://afridigest.com/diaspora-remittances-africa-100-billion-opportunity/) .
    Laut der Weltbank (https://data.worldbank.org/?locations=MA-XN&utm) gingen im
    Jahr 2023 über 11,5 Milliarden US-Dollar nach Marokko, was die Bedeutung
    effizienter und erschwinglicher grenzüberschreitender Zahlungen in das Land
    unterstreicht.

    Eine neue Studie von Thunes in seinem Bericht 2025 Report: Money Without Borders
    (https://www.thunes.com/reports/2025-report-money-without-borders-diaspora-payme
    nts-trends/) unterstreicht die entscheidende Rolle der Geschwindigkeit bei
    grenzüberschreitenden Geldtransfers. Die Studie ergab, dass 65 % der Expatriates
    bei der Auswahl einer Zahlungsmethode vor allem Wert auf Schnelligkeit legen.
    Dank der direkten Verbindungen von Thunes zum marokkanischen Bankennetzwerk
    werden Transaktionen in dieses Land schneller und transparenter als mit den
    bisherigen Systemen abgewickelt.

    Aik Boon Tan , Leiter des Netzwerkbereichs bei Thunes, erklärte: "Angesichts der
    steigenden Nachfrage nach nahtlosen Echtzeit-Zahlungen nach Nordafrika ist
    Thunes bestrebt, schnelle und zuverlässige Alternativen zu herkömmlichen
    Systemen anzubieten. Die jüngste Erweiterung unseres Direct Global Network nach
    Marokko stellt einen bedeutenden Meilenstein für Thunes und unsere Mitglieder
    weltweit dar und bietet ihnen die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihrer
    grenzüberschreitenden Zahlungen für Verbraucher und Unternehmen erheblich zu
    erhöhen."

    Chloé Mayenobe , Vorsitzende und Geschäftsleiterin bei Thunes, fügte hinzu:
    "Geschwindigkeit ist bei grenzüberschreitenden Zahlungen mehr als nur eine
    Präferenz, sie wird erwartet und ist für Endnutzer ein entscheidender Faktor bei
    der Auswahl einer Lösung. Mit der Einführung von Direktzahlungen nach Marokko
    bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, schnellere, kostengünstigere und
    transparentere Transaktionen in einen der wichtigsten Märkte Afrikas
    durchzuführen."

    Mit dieser Erweiterung festigt Thunes seine Position als führender Anbieter von
    grenzüberschreitenden Echtzeit-Zahlungen und bietet optimierte
    Auszahlungsmöglichkeiten nach Marokko. Die Erweiterung unterstützt auch die
    Mission von Thunes, die nächste Milliarde Endnutzer in die Weltwirtschaft
    einzubeziehen und eine größere finanzielle Inklusion für diejenigen zu fördern,
    die Geld in das Land überweisen möchten.

    Informationen zu Thunes:

    Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das
    firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern,
    Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen.
    Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden
    mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten
    über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN,
    Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct
    Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das
    hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus.
    Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung
    von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit,
    Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den
    Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig
    Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs,
    Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen
    Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten,
    darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London,
    Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen
    finden Sie unter: https://www.thunes.com/

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/thunes-fuhrt-ech
    tzeit-zahlungen-in-marokko-ein-302550674.html

    Pressekontakt:

    Amelia Fairbairn,
    Headland,
    thunes@headlandconsultancy.com; Anna Birdsall-Strong,
    Direktorin für Marken- und Öffentlichkeitsarbeit,
    anna.birdsall@thunes.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162561/6114164
    OTS: Thunes


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Thunes führt Echtzeit-Zahlungen in Marokko ein Mitglieder des Direct Global Network von Thunes können nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel gerecht werden Thunes …