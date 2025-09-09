Thunes führt Echtzeit-Zahlungen in Marokko ein

London (ots/PRNewswire) - Mitglieder des Direct Global Network von Thunes können

nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der

Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel

gerecht werden



Thunes (https://www.thunes.com/) , die intelligente Superautobahn für weltweite

Geldtransfers, gibt heute die Einführung von Echtzeit-Zahlungsdiensten in

Marokko bekannt. Mitglieder seines Direct Global Network können nun

Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in diesem Land vornehmen. Die Einführung

unterstützt Auszahlungen in marokkanischen Dirham (MAD) und ermöglicht den

Mitgliedern von Thunes einen besseren Zugang zu Marokkos zunehmend vernetzter

und digitalisierter Wirtschaft.







(https://afridigest.com/diaspora-remittances-africa-100-billion-opportunity/) .

Laut der Weltbank (https://data.worldbank.org/?locations=MA-XN&utm) gingen im

Jahr 2023 über 11,5 Milliarden US-Dollar nach Marokko, was die Bedeutung

effizienter und erschwinglicher grenzüberschreitender Zahlungen in das Land

unterstreicht.



Eine neue Studie von Thunes in seinem Bericht 2025 Report: Money Without Borders

(https://www.thunes.com/reports/2025-report-money-without-borders-diaspora-payme

nts-trends/) unterstreicht die entscheidende Rolle der Geschwindigkeit bei

grenzüberschreitenden Geldtransfers. Die Studie ergab, dass 65 % der Expatriates

bei der Auswahl einer Zahlungsmethode vor allem Wert auf Schnelligkeit legen.

Dank der direkten Verbindungen von Thunes zum marokkanischen Bankennetzwerk

werden Transaktionen in dieses Land schneller und transparenter als mit den

bisherigen Systemen abgewickelt.



Aik Boon Tan , Leiter des Netzwerkbereichs bei Thunes, erklärte: "Angesichts der

steigenden Nachfrage nach nahtlosen Echtzeit-Zahlungen nach Nordafrika ist

Thunes bestrebt, schnelle und zuverlässige Alternativen zu herkömmlichen

Systemen anzubieten. Die jüngste Erweiterung unseres Direct Global Network nach

Marokko stellt einen bedeutenden Meilenstein für Thunes und unsere Mitglieder

weltweit dar und bietet ihnen die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihrer

grenzüberschreitenden Zahlungen für Verbraucher und Unternehmen erheblich zu

erhöhen."



Chloé Mayenobe , Vorsitzende und Geschäftsleiterin bei Thunes, fügte hinzu:

"Geschwindigkeit ist bei grenzüberschreitenden Zahlungen mehr als nur eine

Präferenz, sie wird erwartet und ist für Endnutzer ein entscheidender Faktor bei

der Auswahl einer Lösung. Mit der Einführung von Direktzahlungen nach Marokko

bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, schnellere, kostengünstigere und

transparentere Transaktionen in einen der wichtigsten Märkte Afrikas

durchzuführen."



Mit dieser Erweiterung festigt Thunes seine Position als führender Anbieter von

grenzüberschreitenden Echtzeit-Zahlungen und bietet optimierte

Auszahlungsmöglichkeiten nach Marokko. Die Erweiterung unterstützt auch die

Mission von Thunes, die nächste Milliarde Endnutzer in die Weltwirtschaft

einzubeziehen und eine größere finanzielle Inklusion für diejenigen zu fördern,

die Geld in das Land überweisen möchten.



Informationen zu Thunes:



Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das

firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern,

Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80

Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden

mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten

über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN,

Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct

Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das

hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus.

Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung

von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit,

Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den

Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig

Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs,

Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen

Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten,

darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London,

Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen

finden Sie unter: https://www.thunes.com/



