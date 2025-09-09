Thunes führt Echtzeit-Zahlungen in Marokko ein
London (ots/PRNewswire) - Mitglieder des Direct Global Network von Thunes können
nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der
Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel
gerecht werden
Thunes (https://www.thunes.com/) , die intelligente Superautobahn für weltweite
Geldtransfers, gibt heute die Einführung von Echtzeit-Zahlungsdiensten in
Marokko bekannt. Mitglieder seines Direct Global Network können nun
Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in diesem Land vornehmen. Die Einführung
unterstützt Auszahlungen in marokkanischen Dirham (MAD) und ermöglicht den
Mitgliedern von Thunes einen besseren Zugang zu Marokkos zunehmend vernetzter
und digitalisierter Wirtschaft.
nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der
Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel
gerecht werden
Thunes (https://www.thunes.com/) , die intelligente Superautobahn für weltweite
Geldtransfers, gibt heute die Einführung von Echtzeit-Zahlungsdiensten in
Marokko bekannt. Mitglieder seines Direct Global Network können nun
Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in diesem Land vornehmen. Die Einführung
unterstützt Auszahlungen in marokkanischen Dirham (MAD) und ermöglicht den
Mitgliedern von Thunes einen besseren Zugang zu Marokkos zunehmend vernetzter
und digitalisierter Wirtschaft.
Marokko ist eines der Top- Empfängerländer in Afrika
(https://afridigest.com/diaspora-remittances-africa-100-billion-opportunity/) .
Laut der Weltbank (https://data.worldbank.org/?locations=MA-XN&utm) gingen im
Jahr 2023 über 11,5 Milliarden US-Dollar nach Marokko, was die Bedeutung
effizienter und erschwinglicher grenzüberschreitender Zahlungen in das Land
unterstreicht.
Eine neue Studie von Thunes in seinem Bericht 2025 Report: Money Without Borders
(https://www.thunes.com/reports/2025-report-money-without-borders-diaspora-payme
nts-trends/) unterstreicht die entscheidende Rolle der Geschwindigkeit bei
grenzüberschreitenden Geldtransfers. Die Studie ergab, dass 65 % der Expatriates
bei der Auswahl einer Zahlungsmethode vor allem Wert auf Schnelligkeit legen.
Dank der direkten Verbindungen von Thunes zum marokkanischen Bankennetzwerk
werden Transaktionen in dieses Land schneller und transparenter als mit den
bisherigen Systemen abgewickelt.
Aik Boon Tan , Leiter des Netzwerkbereichs bei Thunes, erklärte: "Angesichts der
steigenden Nachfrage nach nahtlosen Echtzeit-Zahlungen nach Nordafrika ist
Thunes bestrebt, schnelle und zuverlässige Alternativen zu herkömmlichen
Systemen anzubieten. Die jüngste Erweiterung unseres Direct Global Network nach
Marokko stellt einen bedeutenden Meilenstein für Thunes und unsere Mitglieder
weltweit dar und bietet ihnen die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihrer
grenzüberschreitenden Zahlungen für Verbraucher und Unternehmen erheblich zu
erhöhen."
Chloé Mayenobe , Vorsitzende und Geschäftsleiterin bei Thunes, fügte hinzu:
"Geschwindigkeit ist bei grenzüberschreitenden Zahlungen mehr als nur eine
Präferenz, sie wird erwartet und ist für Endnutzer ein entscheidender Faktor bei
der Auswahl einer Lösung. Mit der Einführung von Direktzahlungen nach Marokko
bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, schnellere, kostengünstigere und
transparentere Transaktionen in einen der wichtigsten Märkte Afrikas
durchzuführen."
Mit dieser Erweiterung festigt Thunes seine Position als führender Anbieter von
grenzüberschreitenden Echtzeit-Zahlungen und bietet optimierte
Auszahlungsmöglichkeiten nach Marokko. Die Erweiterung unterstützt auch die
Mission von Thunes, die nächste Milliarde Endnutzer in die Weltwirtschaft
einzubeziehen und eine größere finanzielle Inklusion für diejenigen zu fördern,
die Geld in das Land überweisen möchten.
Informationen zu Thunes:
Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das
firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern,
Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen.
Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden
mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten
über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN,
Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct
Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das
hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus.
Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung
von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit,
Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den
Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig
Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs,
Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen
Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten,
darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London,
Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen
finden Sie unter: https://www.thunes.com/
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/thunes-fuhrt-ech
tzeit-zahlungen-in-marokko-ein-302550674.html
Pressekontakt:
Amelia Fairbairn,
Headland,
thunes@headlandconsultancy.com; Anna Birdsall-Strong,
Direktorin für Marken- und Öffentlichkeitsarbeit,
anna.birdsall@thunes.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162561/6114164
OTS: Thunes
