Unitedhealth Group - Aktie zieht deutlich an - 09.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Unitedhealth Group Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Unitedhealth Group investiert war, konnte einen Gewinn von +2,73 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,20 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat +26,67 % 3 Monate +2,73 % 1 Jahr -49,30 %

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,71 Mrd.EUR wert.

Die US-Aktienmärkte dürften in Erwartung einer bevorstehenden Zinssenkung am Dienstag an ihre freundliche Tendenz zum Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG indizierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Börsenstart 0,1 Prozent …

UnitedHealth bekräftigt trotz steigender Kosten seinen Jahresausblick, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von 1,5 Prozent.

Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.