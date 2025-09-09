Elixir entwickelt zum Patent angemeldete KI-Technologie mit Catalyst-Lösung weiter, um CCM-Migration zu revolutionieren

OJAI, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / Elixir gab heute entscheidende Fortschritte bei seinem Patentantrag für Elixir Catalyst bekannt – einer bahnbrechenden Lösung auf Basis von KI und maschinellem Lernen, die die Migration von Unternehmen aus veralteten Customer Communications Management-(CCM)-Systemen revolutioniert. Diese revolutionäre Technologie geht eine der größten Herausforderungen an, mit denen Unternehmen heutzutage zu kämpfen haben: den Austausch missionskritischer CCM-Plattformen, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten fester Bestandteil von Geschäftsbetrieben sind.

„Die CCM-Migration gilt seit Langem als eines der risikoreichsten und teuersten Technologieprojekte, die ein Unternehmen durchführen kann“, sagte Tarek Harry, CEO von Elixir. „Mit Elixir Catalyst ändern wir diese Realität von Grund auf. Unsere zum Patent angemeldete KI-Technologie kann die Migrationszeit um das Drei- bis Vierfache verkürzen und die Kosten um 50 bis 80 % senken, wodurch wir ein ehemals mehrjähriges, millionenschweres Albtraumszenario zu einem optimierten, vorhersehbaren Prozess machen.“

Herkömmliche CCM-Migrationen dauern oft länger als ein Jahr und kosten Millionen von Dollar, insbesondere bei veralteten Lösungen, die eine vollständige manuelle Neugestaltung von Vorlagen erfordern. Unternehmen sind der schmerzhaften Realität komplexer Datenmigrationen und hoher Konformitätsrisiken ausgesetzt, die die Produktion unterbrechen und den Gewinn beeinträchtigen können. Elixir Catalyst löst diese Herausforderungen durch seinen innovativen Ansatz, der nur Datenquellen und Beispiel-PDF-Ausgaben benötigt, um automatisch voll funktionsfähige Elixir Cloud-Vorlagen zu generieren. Die Lösung kombiniert eine zum Patent angemeldete Technologie auf Basis von KI und maschinellem Lernen mit professionellen Expertendienstleistungen, um veraltete und wettbewerbsrelevante Dokumente rasch zu konvertieren und gleichzeitig die Vorlagentreue durch integrierte Prüfungen und menschliche Überwachung zu gewährleisten.

„Was Elixir Catalyst wirklich revolutionär macht, ist sein hersteller- und systemunabhängiger Ansatz“, sagte Libby Koehn, Global VP of Product von Elixir. „Wir benötigen keinen Zugriff auf die ursprüngliche CCM-Plattform – nur Beispiel-PDF-Ausgaben und deren Datenfeeds. Das bedeutet, dass sich Unternehmen endlich von veralteten Systemen ohne die traditionellen Hindernisse komplexer Integrationen und manueller Rekonstruktionsbemühungen losreißen können. Unsere KI-Technologie entdeckt sogar Geschäfts-/Datenregeln für variable Inhalte und gemeinsam genutzte Ressourcen und optimiert Vorlagen während des Konvertierungsprozesses.“