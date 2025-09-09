Radancy erweitert KI-Plattform und ermöglicht schnellere, intelligentere und kosteneffizientere Einstellungen in großem Maßstab

NEW YORK, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talentakquise-Software, gab heute die Übernahme von myInterview bekannt. myInterview erweitert die KI-gestützte Radancy Talent Acquisition Cloud um KI-Agenten für Bewerberinnen und Bewerber und Recruiter, welche die Einstellungszyklen verkürzen, die Effizienz der Recruiter verbessern, die Kosten senken und Unternehmen in die Lage versetzen, Top-Talente mit unübertroffener Geschwindigkeit und Präzision einzustellen.

Aufbauend auf der Einführung von Radancys Agentic AI und der Führungsrolle bei der Optimierung des Bewerberprozesses gehen die Funktionen der Plattform nun über die reine Bewerbererfahrung hinaus und adressieren wichtige Herausforderungen für Personalvermittler: überwältigend hohe Bewerberzahlen, personalisiertes Engagement in großem Umfang, häufiges Ausscheiden von Bewerberinnen und Bewerbern und zeitaufwändige manuelle Koordination, Planung, Feedback und Onboarding. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in jedes ATS, Microsoft Teams und andere Workflow-Tools integrieren lässt und Recruiter direkt in den Systemen unterstützt, die sie bereits nutzen. Das Ergebnis: schnellere Zusammenarbeit, größere Effizienz und eine reibungslose Erfahrung sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch für Einstellungsteams.

„KI-gestütztes Recruiting ist jetzt zum Mainstream geworden", sagt Josh Bersin, Global HR Industry Analyst. „Mit myInterview verfügt Radancy über eine führende KI-Lösung, die Screening, Planung von Vorstellungsgesprächen, Videointerviews und Kandidatenunterstützung umfasst. Da derzeit viele Anbieter auf den Markt kommen, benötigen führende Unternehmen diese Art von nativ integrierter Lösung für den gesamten Zyklus der Talentakquise."

Die von Agentic AI unterstützte Plattform eliminiert sich wiederholende Aufgaben, die mit der Einstellung von Fachkräften und Mitarbeitenden in großer Zahl einhergehen, so dass sich die Personalvermittler auf die Strategie, die menschliche Bindung und wirkungsvolle Geschäftsergebnisse konzentrieren können. Konversationsfähige KI-Agenten kommunizieren mit Bewerbern per Text, Sprache oder Video und helfen Arbeitgebern dabei, Top-Talente effektiver zu identifizieren, zu prüfen, zu terminieren, zu bewerten und einzustellen, wodurch Kosten und Zeitaufwand für die Personalbeschaffung gesenkt werden. Mit mehr als 170 myInterview-Kunden in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum haben diese Lösungen nachweislich große Wirkung gezeigt: Reduzierung manueller Aufgaben um mehr als 90 %, von Tagen auf Minuten, und Verkürzung der Zeit bis zur Einstellung um mehr als 70 %.