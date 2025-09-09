Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 202,9 auf Tradegate (09. September 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,01 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+19,05 % bedeutet.