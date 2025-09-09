ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 220 Euro
- Berenberg stuft Heidelberg Materials auf "Buy" ein.
- Kursziel von 220 Euro bleibt unverändert.
- Bauvolumen in Europa soll 2026 wachsen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 202,9 auf Tradegate (09. September 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,01 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +7,64 %/+19,05 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 220 Euro
Wenn in Deutschland nächstes Jahr die Konjunktur Programme weiter anlaufen 🤔, bin weiterhin optimistisch gestimmt.
