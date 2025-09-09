Rakuten TV stellt neue Umfrage zum Streaming-Konsum in Deutschland vor und stärkt seinen B2B-Bereich "Enterprise".

Hamburg, Deutschland, 9 September 2025 (ots/PRNewswire) - Laut Umfrage sehen 66

% der deutschen Zuschauer mindestens wöchentlich AVOD- und FAST-Inhalte.



Rakuten TV, eine der führenden Streaming-Plattformen Europas, präsentierte heute

die Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel "Unlocking New Audiences". Diese

Studie untersucht die Einstellungen und Sehgewohnheiten der Zuschauer in der TV-

und Streaming-Landschaft. In Deutschland zeigen die Ergebnisse eine Verschiebung

hin zu kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Modellen: 66 % der Befragten

geben an, mindestens einmal pro Woche AVOD- (Ad-supported Video on Demand) oder

FAST-Dienste (Free Ad-Supported TV) zu nutzen. Das Unternehmen kündigte außerdem

seinen jüngsten strategischen Schritt an: eine Initiative zur Vereinfachung des

CTV-Marktes durch die Konsolidierung seiner B2B-Sparte unter dem Namen Rakuten

TV Enterprise. Dies stellt die nächste Wachstumsphase des Unternehmens bei

seinen Angeboten für Geschäftskunden dar.









Während sich die Art und Weise, wie Menschen auf Fernsehunterhaltung zugreifen

und diese genießen, rasant entwickelt, hat die Fernsehlandschaft einen

grundlegenden Wandel erfahren. Hinter den Kulissen sind die Beziehungen zwischen

Zuschauern, Rechteinhabern, Rundfunkanstalten und Werbetreibenden immer

komplexer geworden.



Als Europas erfahrensten CTV- und Streaming-Experten schuf Rakuten TV mit

Rakuten TV Enterprise , eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur

Vereinfachung von CTV und Streaming für Agenturen und Werbetreibende,

Inhalte-Lieferanten, Telekommunikationsunternehmen, TV-Betreiber und Publisher.

Rakuten TV Enterprise verbindet Werbetreibende, Inhalte und Zielgruppen und

bietet von fortschrittlichen Werbelösungen (z.B. CTVision+), über die Erstellung

und Syndizierung von FAST-Kanälen bis hin zur Entwicklung von

Multi-Plattform-Apps und die Verwaltung ihrer Monetarisierung, alles aus einer

Hand.



Rakuten TV hatte ursprünglich "Rakuten TV Enterprise Services" ins Leben

gerufen, um den Bedürfnissen von Inhalte-Eigentümern gerecht zu werden. Diese

Services wurden bald auf Telekommunikationsunternehmen und TV-Betreiber

ausgeweitet.



Der jüngste strategische Schritt konsolidiert alle Geschäftskunden Funktionen

von Rakuten TV, einschließlich des Ad Sales, unter einer einheitlichen Marke:

Rakuten TV Enterprise. Mit einem Schwerpunkt auf Transparenz, Verlässlichkeit

und Messbarkeit umfasst die Rakuten TV Enterprise Ad Sales Division einen





