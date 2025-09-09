Rakuten TV stellt neue Umfrage zum Streaming-Konsum in Deutschland vor und stärkt seinen B2B-Bereich "Enterprise".
Hamburg, Deutschland, 9 September 2025 (ots/PRNewswire) - Laut Umfrage sehen 66
% der deutschen Zuschauer mindestens wöchentlich AVOD- und FAST-Inhalte.
Rakuten TV, eine der führenden Streaming-Plattformen Europas, präsentierte heute
die Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel "Unlocking New Audiences". Diese
Studie untersucht die Einstellungen und Sehgewohnheiten der Zuschauer in der TV-
und Streaming-Landschaft. In Deutschland zeigen die Ergebnisse eine Verschiebung
hin zu kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Modellen: 66 % der Befragten
geben an, mindestens einmal pro Woche AVOD- (Ad-supported Video on Demand) oder
FAST-Dienste (Free Ad-Supported TV) zu nutzen. Das Unternehmen kündigte außerdem
seinen jüngsten strategischen Schritt an: eine Initiative zur Vereinfachung des
CTV-Marktes durch die Konsolidierung seiner B2B-Sparte unter dem Namen Rakuten
TV Enterprise. Dies stellt die nächste Wachstumsphase des Unternehmens bei
seinen Angeboten für Geschäftskunden dar.
Rakuten TV Enterprise: Verbindung von Werbetreibenden, Inhalten und Zielgruppen
Während sich die Art und Weise, wie Menschen auf Fernsehunterhaltung zugreifen
und diese genießen, rasant entwickelt, hat die Fernsehlandschaft einen
grundlegenden Wandel erfahren. Hinter den Kulissen sind die Beziehungen zwischen
Zuschauern, Rechteinhabern, Rundfunkanstalten und Werbetreibenden immer
komplexer geworden.
Als Europas erfahrensten CTV- und Streaming-Experten schuf Rakuten TV mit
Rakuten TV Enterprise , eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur
Vereinfachung von CTV und Streaming für Agenturen und Werbetreibende,
Inhalte-Lieferanten, Telekommunikationsunternehmen, TV-Betreiber und Publisher.
Rakuten TV Enterprise verbindet Werbetreibende, Inhalte und Zielgruppen und
bietet von fortschrittlichen Werbelösungen (z.B. CTVision+), über die Erstellung
und Syndizierung von FAST-Kanälen bis hin zur Entwicklung von
Multi-Plattform-Apps und die Verwaltung ihrer Monetarisierung, alles aus einer
Hand.
Rakuten TV hatte ursprünglich "Rakuten TV Enterprise Services" ins Leben
gerufen, um den Bedürfnissen von Inhalte-Eigentümern gerecht zu werden. Diese
Services wurden bald auf Telekommunikationsunternehmen und TV-Betreiber
ausgeweitet.
Der jüngste strategische Schritt konsolidiert alle Geschäftskunden Funktionen
von Rakuten TV, einschließlich des Ad Sales, unter einer einheitlichen Marke:
Rakuten TV Enterprise. Mit einem Schwerpunkt auf Transparenz, Verlässlichkeit
und Messbarkeit umfasst die Rakuten TV Enterprise Ad Sales Division einen
