    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rakuten TV stellt neue Umfrage zum Streaming-Konsum in Deutschland vor und stärkt seinen B2B-Bereich "Enterprise".

    Hamburg, Deutschland, 9 September 2025 (ots/PRNewswire) - Laut Umfrage sehen 66
    % der deutschen Zuschauer mindestens wöchentlich AVOD- und FAST-Inhalte.

    Rakuten TV, eine der führenden Streaming-Plattformen Europas, präsentierte heute
    die Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel "Unlocking New Audiences". Diese
    Studie untersucht die Einstellungen und Sehgewohnheiten der Zuschauer in der TV-
    und Streaming-Landschaft. In Deutschland zeigen die Ergebnisse eine Verschiebung
    hin zu kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Modellen: 66 % der Befragten
    geben an, mindestens einmal pro Woche AVOD- (Ad-supported Video on Demand) oder
    FAST-Dienste (Free Ad-Supported TV) zu nutzen. Das Unternehmen kündigte außerdem
    seinen jüngsten strategischen Schritt an: eine Initiative zur Vereinfachung des
    CTV-Marktes durch die Konsolidierung seiner B2B-Sparte unter dem Namen Rakuten
    TV Enterprise. Dies stellt die nächste Wachstumsphase des Unternehmens bei
    seinen Angeboten für Geschäftskunden dar.

    Rakuten TV Enterprise: Verbindung von Werbetreibenden, Inhalten und Zielgruppen

    Während sich die Art und Weise, wie Menschen auf Fernsehunterhaltung zugreifen
    und diese genießen, rasant entwickelt, hat die Fernsehlandschaft einen
    grundlegenden Wandel erfahren. Hinter den Kulissen sind die Beziehungen zwischen
    Zuschauern, Rechteinhabern, Rundfunkanstalten und Werbetreibenden immer
    komplexer geworden.

    Als Europas erfahrensten CTV- und Streaming-Experten schuf Rakuten TV mit
    Rakuten TV Enterprise , eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur
    Vereinfachung von CTV und Streaming für Agenturen und Werbetreibende,
    Inhalte-Lieferanten, Telekommunikationsunternehmen, TV-Betreiber und Publisher.
    Rakuten TV Enterprise verbindet Werbetreibende, Inhalte und Zielgruppen und
    bietet von fortschrittlichen Werbelösungen (z.B. CTVision+), über die Erstellung
    und Syndizierung von FAST-Kanälen bis hin zur Entwicklung von
    Multi-Plattform-Apps und die Verwaltung ihrer Monetarisierung, alles aus einer
    Hand.

    Rakuten TV hatte ursprünglich "Rakuten TV Enterprise Services" ins Leben
    gerufen, um den Bedürfnissen von Inhalte-Eigentümern gerecht zu werden. Diese
    Services wurden bald auf Telekommunikationsunternehmen und TV-Betreiber
    ausgeweitet.

    Der jüngste strategische Schritt konsolidiert alle Geschäftskunden Funktionen
    von Rakuten TV, einschließlich des Ad Sales, unter einer einheitlichen Marke:
    Rakuten TV Enterprise. Mit einem Schwerpunkt auf Transparenz, Verlässlichkeit
    und Messbarkeit umfasst die Rakuten TV Enterprise Ad Sales Division einen
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Rakuten TV stellt neue Umfrage zum Streaming-Konsum in Deutschland vor und stärkt seinen B2B-Bereich "Enterprise". Laut Umfrage sehen 66 % der deutschen Zuschauer mindestens wöchentlich AVOD- und FAST-Inhalte. Rakuten TV, eine der führenden Streaming-Plattformen Europas, präsentierte heute die Ergebnisse einer Umfrage mit dem Titel "Unlocking New Audiences". …