Altiplano Metals gewinnt erstes Erz von Santa Beatriz!

Dort arbeitet man daran, untertage auf neue Erzvorkommen zugreifen zu können, um mit diesen die in nur 13 Kilometer nördlich gelegene Verarbeitungsanlage El Peñón speisen zu können. Dazu hat man mit der Tunnelentwicklung am Eingang bei 437 Metern begonnen und nach 63,4 Metern die Eisenerz-, Kupfer – und Goldader Santa Beatriz durchschnitten. Dabei beobachtete Altiplano in der Ader massive Sulfide (Chalkopyrit, Pyrit und Bornit) sowie Magnetit.

Wichtige Fortschritte bei Altiplano Metals ( TSXV APN / WKN A2JNFG ) . Das Unternehmen hat auf seiner Kupfer-, Gold- und Eisenerzmine Santa Beatriz in Chile einen weiteren Meilenstein erreicht!

Jetzt hat das Unternehmen bereits mit dem Abbau begonnen, der auf 425 Metern sowohl entlang der südlichen als auch der nördlichen Ausdehnung der Ader erfolgt. Altiplano geht davon aus, dass im September so 3.000 Tonnen gefördert werden können, wobei man auf eine Tagesproduktion von 120 bis 140 Tonnen abzielt.

Altiplano hat jetzt begonnen, das Material von Santa Beatriz an die Verarbeitungsanlage El Peñón zu liefern, um die bereits laufenden Produktion von Kupfer- und Gold- sowie Eisenkonzentraten zu unterstützen.

Ausschnitt der Santa Beatriz-Mine; Altiplano Metals

Altiplano plant weitere Entwicklungsarbeiten Mitte September

Die nächsten Entwicklungsarbeiten werden im tiefergelegenen Tunnel durch einen Eingang auf dem Niveau 414 Meter erfolgen, um den Abbau an zwei weiteren Betriebsflächen im Norden und Süden in 400 Metern Tiefe zu unterstützen.

Altiplano geht davon aus, diese nächste Entwicklungsphase am 15. September beginnen zu können und dann Anfang Oktober die Tiefe von 400 Metern zu erreichen.

Die nötigen Genehmigungen von der chilenischen Bergbaubehörde hat das Unternehmen vorliegen. Sie gilt für 42 Monate und erlaubt den Abbau von bis zu 4.275 Tonnen pro Monat sowie zwei weitere Minenöffnungen (dann insgesamt drei), was Altiplano die Möglichkeit auf eine zusätzliche Expansion eröffnet! Zusätzliche Tonnage und Ausweitungen können während der laufenden Entwicklung beantragt werden.

Altiplanos President und CEO Alastair McIntyre erklärt: „Die Rampenausbauarbeiten auf den Ebenen 425 m und 400 m stellen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur maximalen Produktionsleistung der Mine Santa Beatriz dar. Der Zugang zur Aderstruktur auf niedrigeren Ebenen und über mehrere Stollen ermöglicht die Gewinnung von hochgradigem Kupfer-/Gold- und Eisenmaterial, was das Produktionspotenzial erhöht. Das von Santa Beatriz an unser Werk gelieferte Material entspricht unserem Ziel, unsere Kupfer-/Gold- und Eisenproduktions- und -verarbeitungsgeschäfte zu integrieren. Wir freuen uns auch sehr über die Erteilung der Genehmigung zur Erweiterung der Mine Santa Beatriz, die uns die Möglichkeit bietet, die Mineralproduktion und den Verkauf von Kupfer-/Gold- und Eisenkonzentraten zu steigern.“

Einmal mehr liefert das Unternehmen ab! Wir bleiben dran.

