NFL-Kickoff zündet Milliardenmarkt: DIESE zwei Aktien stehen im Rampenlicht!

Aktuell sind legale Sportwetten in 38 Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und Puerto Rico erlaubt. Missouri ist neu hinzugekommen, startet jedoch erst am 1. Dezember. Flutter ist Eigentümer von FanDuel und zählt neben DraftKings zu den führenden Anbietern im US-Markt. Beide Unternehmen dominieren das Geschäft deutlich vor BetMGM, Fanatics und ESPN Bet von Penn Entertainment.

Die American Gaming Association prognostiziert, dass in dieser Saison rund 30 Milliarden US-Dollar legal auf NFL-Spiele gesetzt werden. Das entspräche einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zu den 27,6 Milliarden US-Dollar des Vorjahres. In die Schätzung fließen auch Vorsaison-Spiele, Futures, Playoffs und der Super Bowl LX im Februar 2026 ein.

Investoren haben die Aktien von DraftKings und Flutter 2025 kräftig nach oben getrieben. Flutter legte seit Jahresbeginn fast 20 Prozent zu, DraftKings gewann rund 30 Prozent. Nach starken Quartalszahlen im August stieg der Kurs von DraftKings noch einmal um sieben Prozent. Analysten zeigen sich optimistisch. Laut FactSet empfehlen fast 90 Prozent der Experten die DraftKings-Aktie mit einem Kursziel von 55 US-Dollar, rund 15 Prozent über dem aktuellen Stand. Für Flutter liegt das durchschnittliche Ziel bei 307 US-Dollar, mehr als 10 Prozent über dem Marktpreis.

Auch beim Gewinnwachstum erwarten Analysten eine starke Entwicklung. DraftKings soll in den kommenden Jahren im Schnitt um mehr als 25 Prozent zulegen, Flutter sogar um über 30 Prozent jährlich. Die Bewertungen bleiben allerdings hoch. DraftKings wird zum 48-fachen der erwarteten Gewinne für die kommenden zwölf Monate gehandelt, Flutter zum 29-fachen. MGM Resorts und Penn Entertainment bewegen sich im Vergleich nur im mittleren bis hohen Zehnerbereich.

Parallel blickt die Branche auf die Digitalisierung als nächsten Wachstumstreiber. Morgan Stanley Research schätzt, dass der globale Sportmarkt 2024 rund 521 Milliarden US-Dollar umsetzte und jährlich um acht Prozent wächst. Mit stärkerem Einsatz von Technologien wie künstlicher Intelligenz könnte der Jahresumsatz um 25 Prozent oder 130 Milliarden US-Dollar steigen.

"Trotz der Größe und Reichweite des globalen Sports zeigen unsere eigenen Untersuchungen, dass die Branche weniger digitalisiert ist als andere Formen von Inhalten und Unterhaltung", sagte Analyst Cesar Medina.

"Die Schließung der digitalen Lücke ist eine Chance, die Position des Sports im Medienökosystem zu stärken."

Für Anleger bleibt entscheidend, ob DraftKings und Flutter ihre Erfolgsserie mit dem Start der NFL-Saison fortsetzen. Die kommenden Monate bieten zahlreiche Sportereignisse – von College Football über die Playoffs im Baseball bis zum Saisonstart der NBA. Damit gibt es reichlich Gelegenheiten, die Kassen der großen Sportwettenanbieter zu füllen. Doch wie jeder erfahrene Spieler weiß: Auch in einer Glückssträhne kann es klug sein, rechtzeitig Gewinne zu sichern.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat kürzlich in der wO Börsenlounge Glücksspiel-Aktien unter die Lupe genommen. Einer seiner Favoriten ist dabei die Sportradar Group aus der Schweiz. Die fliegt oft bei Anlegern unterm Radar. Dabei ist der Zulieferer von Sport-Daten eigentlich ein Muss für alle Glücksspiel-Anbieter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





