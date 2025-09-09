Droht OpenAI das Aus? Behörden bringen das Startup in Bedrängnis!

Ein Sprecher erklärte, das Unternehmen habe "keine Pläne, Kalifornien zu verlassen". Doch Insider berichten, dass ein Umzug als Notlösung diskutiert wird, falls die Behörden das Projekt verhindern.

OpenAI kämpft um die Genehmigung seiner geplanten Umwandlung in eine gewinnorientierte Gesellschaft. Generalstaatsanwälte in Kalifornien und Delaware prüfen, ob das Vorhaben gegen Stiftungsrecht verstößt, wie The Wall Street Journal berichtete. Sie könnten Klagen einreichen, Vergleiche erzwingen oder die Umstrukturierung blockieren.

Finanzielle Abhängigkeit

Die Umwandlung gilt als entscheidend für die Finanzierung. Investoren verlangen klassische Eigenkapitalanteile statt der bisherigen Gewinnbeteiligungen. Rund 19 Milliarden US-Dollar, fast die Hälfte der jüngsten Jahresfinanzierung, sind an die neue Struktur gebunden. Ohne das Kapital könnte OpenAI weder seine Milliardenverluste decken noch teure Investitionen in Rechenzentren und Spezialchips stemmen.

Vorstandschef Sam Altman musste Investoren bereits Zugeständnisse abringen. Im Mai akzeptierte er, dass die gemeinnützige Muttergesellschaft auch künftig maßgebliche Kontrolle behält. Ein Rückschlag für ihn, aber ein Signal an Kritiker.

Widerstand von Stiftungen und Gewerkschaften

Zivilgesellschaftliche Gruppen, Stiftungen und Gewerkschaften fordern die kalifornische Justiz auf, die Pläne zu stoppen. Lorena Gonzalez, Präsidentin der größten Gewerkschaftskoalition des Bundesstaats, sagte: "Sie haben davon profitiert, dass sie eine gemeinnützige Organisation sind, jetzt werden sie massive Gewinne erzielen und dieses Geld sollte an die Menschen zurückfließen, denen es ursprünglich zugutegekommen wäre."

Die Behörde verwies zudem auf jüngste Suizide nach intensiver ChatGPT-Nutzung. In einem Brief hieß es: "Die jüngsten Todesfälle sind inakzeptabel. […] OpenAI – und die KI-Branche – müssen proaktiv und transparent für einen sicheren Einsatz von KI sorgen. Dies ist Teil der gemeinnützigen Mission von OpenAI und wird von unseren jeweiligen Behörden gefordert und durchgesetzt werden."

Politische Lobbyarbeit

Um Unterstützung zu sichern, engagierte OpenAI Berater mit engen Kontakten zu Gouverneur Gavin Newsom, darunter die frühere Senatorin Laphonza Butler. Zudem versprach das Unternehmen 50 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Projekte im Bundesstaat.

"Wir sind fest entschlossen, die Bedenken der Generalstaatsanwälte auszuräumen", erklärte Verwaltungsratschef Bret Taylor. Ein Sprecher betonte, man wolle "eine der bestfinanzierten gemeinnützigen Organisationen der Geschichte schaffen".

Juristische Fronten und Konkurrenzdruck

Elon Musk und sein Startup xAI klagen gegen die Umwandlung und werfen OpenAI vor, seine gemeinnützige Mission verletzt zu haben. Das Verfahren soll 2026 beginnen. OpenAI weist die Vorwürfe als unbegründet zurück. Rivalen wie Meta drängen die Behörden offen, die Umstrukturierung zu stoppen. Zudem kämpft OpenAI mit hohen Verlusten, dem Abwerben von Talenten und seiner Abhängigkeit von Microsoft.

Das Ringen um die künftige Struktur ist mehr als ein Formalakt. Für das derzeit wertvollste Startup der Welt entscheidet sich in den kommenden Monaten, ob es sein Geschäftsmodell auf eine stabile Grundlage stellen kann oder ob es im politischen Gegenwind scheitert.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion