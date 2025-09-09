Initiative Neue Qualität der Arbeit
Robert Eckhold von der HM digiRECRUIT GmbH erklärt, wie kleine und mittelständische Unternehmen vom INQA-Programm profitieren (FOTO)
Chemnitz (ots) - Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit möchte das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kleine und mittelständische
Unternehmen dabei unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen. Robert Eckhold
und Dr. Ralf Friedrich unterstützen mit der INQA-zertifizierten HM digiRECRUIT
GmbH kleine und mittelständische Betriebe bei der digitalen Transformation. Was
genau sich hinter INQA verbirgt und unter welchen Bedingungen eine Förderung
möglich ist, erfahren Sie im Folgenden.
Die Arbeitswelt gerät zunehmend in Bewegung. Neue Technologien,
gesellschaftlicher Wandel und der Fachkräftemangel verändern die Anforderungen
an Unternehmen tiefgreifend. Besonders kleine und mittelständische Betriebe
stehen dabei unter Druck: Ihnen fehlen häufig nicht nur Ressourcen und Personal,
sondern auch die strategische Orientierung, um diese Veränderungen aktiv zu
gestalten. "Es ist richtig, dass es an Zeit, Geld und Personal mangelt, doch vor
allem dreht es sich um das Know-how", sagt Robert Eckhold, Geschäftsführer der
Hofmann Metall GmbH. "Welche Schritte sind eigentlich erforderlich und wie
lassen sie sich konkret umsetzen? Das Problem ist, dass sich die notwendigen
Veränderungen nicht mehr länger aufschieben lassen. KMU sind das Rückgrat
unserer Wirtschaft und es ist um jedes Unternehmen schade, das die Zeichen der
Zeit übersieht und auf der Strecke bleibt."
"Die Unternehmen müssen den Wandel auch nicht allein angehen. Sie sollten sich
vielmehr mit anderen austauschen und vernetzen. Das INQA-Programm ist dafür die
richtige Plattform, weil sich gemeinsam mehr erreichen lässt und die
Zukunftsfähigkeit obendrein noch gefördert wird", fügt der Unternehmer hinzu.
Mit der Hofmann Metall GmbH hat Robert Eckhold den Veränderungsprozess selbst
durchlaufen, um den neuen Anforderungen der Arbeitswelt dauerhaft gerecht zu
werden. Heute bringt er seine Erfahrungen über HM digiRECRUIT GmbH in die
Beratung anderer Unternehmen ein und konzentriert sich dabei auf die Bereiche
digitales Recruiting, Marketing, interne Umstrukturierung und innerbetriebliche
Kommunikation.
INQA steht für Initiative Neue Qualität der Arbeit
Es handelt sich bei INQA um ein Förderprogramm, das vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) entwickelt wurde und gemeinsam mit Sozialpartnern,
Unternehmen, Sozialversicherungsträgern, wissenschaftlichen Einrichtungen und
mehreren anderen Institutionen umgesetzt wird. Das Ziel des Programms besteht
darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, moderne und zukunftsfähige
Arbeitswelten zu schaffen. Es geht vor allem um eine stärkere Digitalisierung
der Arbeitsprozesse und eine bessere Einbindung und Beteiligung der
