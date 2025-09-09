    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Initiative Neue Qualität der Arbeit

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robert Eckhold von der HM digiRECRUIT GmbH erklärt, wie kleine und mittelständische Unternehmen vom INQA-Programm profitieren (FOTO)

    Chemnitz (ots) - Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit möchte das
    Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kleine und mittelständische
    Unternehmen dabei unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen. Robert Eckhold
    und Dr. Ralf Friedrich unterstützen mit der INQA-zertifizierten HM digiRECRUIT
    GmbH kleine und mittelständische Betriebe bei der digitalen Transformation. Was
    genau sich hinter INQA verbirgt und unter welchen Bedingungen eine Förderung
    möglich ist, erfahren Sie im Folgenden.

    Die Arbeitswelt gerät zunehmend in Bewegung. Neue Technologien,
    gesellschaftlicher Wandel und der Fachkräftemangel verändern die Anforderungen
    an Unternehmen tiefgreifend. Besonders kleine und mittelständische Betriebe
    stehen dabei unter Druck: Ihnen fehlen häufig nicht nur Ressourcen und Personal,
    sondern auch die strategische Orientierung, um diese Veränderungen aktiv zu
    gestalten. "Es ist richtig, dass es an Zeit, Geld und Personal mangelt, doch vor
    allem dreht es sich um das Know-how", sagt Robert Eckhold, Geschäftsführer der
    Hofmann Metall GmbH. "Welche Schritte sind eigentlich erforderlich und wie
    lassen sie sich konkret umsetzen? Das Problem ist, dass sich die notwendigen
    Veränderungen nicht mehr länger aufschieben lassen. KMU sind das Rückgrat
    unserer Wirtschaft und es ist um jedes Unternehmen schade, das die Zeichen der
    Zeit übersieht und auf der Strecke bleibt."

    "Die Unternehmen müssen den Wandel auch nicht allein angehen. Sie sollten sich
    vielmehr mit anderen austauschen und vernetzen. Das INQA-Programm ist dafür die
    richtige Plattform, weil sich gemeinsam mehr erreichen lässt und die
    Zukunftsfähigkeit obendrein noch gefördert wird", fügt der Unternehmer hinzu.
    Mit der Hofmann Metall GmbH hat Robert Eckhold den Veränderungsprozess selbst
    durchlaufen, um den neuen Anforderungen der Arbeitswelt dauerhaft gerecht zu
    werden. Heute bringt er seine Erfahrungen über HM digiRECRUIT GmbH in die
    Beratung anderer Unternehmen ein und konzentriert sich dabei auf die Bereiche
    digitales Recruiting, Marketing, interne Umstrukturierung und innerbetriebliche
    Kommunikation.

    INQA steht für Initiative Neue Qualität der Arbeit

    Es handelt sich bei INQA um ein Förderprogramm, das vom Bundesministerium für
    Arbeit und Soziales (BMAS) entwickelt wurde und gemeinsam mit Sozialpartnern,
    Unternehmen, Sozialversicherungsträgern, wissenschaftlichen Einrichtungen und
    mehreren anderen Institutionen umgesetzt wird. Das Ziel des Programms besteht
    darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, moderne und zukunftsfähige
    Arbeitswelten zu schaffen. Es geht vor allem um eine stärkere Digitalisierung
    der Arbeitsprozesse und eine bessere Einbindung und Beteiligung der
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Initiative Neue Qualität der Arbeit Robert Eckhold von der HM digiRECRUIT GmbH erklärt, wie kleine und mittelständische Unternehmen vom INQA-Programm profitieren (FOTO) Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit möchte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen. Robert Eckhold und Dr. Ralf Friedrich unterstützen …