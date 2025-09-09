Robert Eckhold von der HM digiRECRUIT GmbH erklärt, wie kleine und mittelständische Unternehmen vom INQA-Programm profitieren (FOTO)

Chemnitz (ots) - Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit möchte dasBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kleine und mittelständischeUnternehmen dabei unterstützen, sich zukunftssicher aufzustellen. Robert Eckholdund Dr. Ralf Friedrich unterstützen mit der INQA-zertifizierten HM digiRECRUITGmbH kleine und mittelständische Betriebe bei der digitalen Transformation. Wasgenau sich hinter INQA verbirgt und unter welchen Bedingungen eine Förderungmöglich ist, erfahren Sie im Folgenden.Die Arbeitswelt gerät zunehmend in Bewegung. Neue Technologien,gesellschaftlicher Wandel und der Fachkräftemangel verändern die Anforderungenan Unternehmen tiefgreifend. Besonders kleine und mittelständische Betriebestehen dabei unter Druck: Ihnen fehlen häufig nicht nur Ressourcen und Personal,sondern auch die strategische Orientierung, um diese Veränderungen aktiv zugestalten. "Es ist richtig, dass es an Zeit, Geld und Personal mangelt, doch vorallem dreht es sich um das Know-how", sagt Robert Eckhold, Geschäftsführer derHofmann Metall GmbH. "Welche Schritte sind eigentlich erforderlich und wielassen sie sich konkret umsetzen? Das Problem ist, dass sich die notwendigenVeränderungen nicht mehr länger aufschieben lassen. KMU sind das Rückgratunserer Wirtschaft und es ist um jedes Unternehmen schade, das die Zeichen derZeit übersieht und auf der Strecke bleibt.""Die Unternehmen müssen den Wandel auch nicht allein angehen. Sie sollten sichvielmehr mit anderen austauschen und vernetzen. Das INQA-Programm ist dafür dierichtige Plattform, weil sich gemeinsam mehr erreichen lässt und dieZukunftsfähigkeit obendrein noch gefördert wird", fügt der Unternehmer hinzu.Mit der Hofmann Metall GmbH hat Robert Eckhold den Veränderungsprozess selbstdurchlaufen, um den neuen Anforderungen der Arbeitswelt dauerhaft gerecht zuwerden. Heute bringt er seine Erfahrungen über HM digiRECRUIT GmbH in dieBeratung anderer Unternehmen ein und konzentriert sich dabei auf die Bereichedigitales Recruiting, Marketing, interne Umstrukturierung und innerbetrieblicheKommunikation.INQA steht für Initiative Neue Qualität der ArbeitEs handelt sich bei INQA um ein Förderprogramm, das vom Bundesministerium fürArbeit und Soziales (BMAS) entwickelt wurde und gemeinsam mit Sozialpartnern,Unternehmen, Sozialversicherungsträgern, wissenschaftlichen Einrichtungen undmehreren anderen Institutionen umgesetzt wird. Das Ziel des Programms bestehtdarin, Unternehmen dabei zu unterstützen, moderne und zukunftsfähigeArbeitswelten zu schaffen. Es geht vor allem um eine stärkere Digitalisierungder Arbeitsprozesse und eine bessere Einbindung und Beteiligung der