Nike vs. Adidas und Puma: Jefferies nennt klare Vorteile für Nike!

"Wir gehen davon aus, dass sich die Gegenwinde abschwächen und damit den Weg für Umsatz- und Margenverbesserungen ebnen werden. Unser F27-Gewinn pro Aktie liegt deutlich über dem Konsens", erklärte Analyst Randal J. Konik in einer aktuellen Notiz.

Die Investmentbank Jefferies hat die Aktien des Sportartikelherstellers Nike in ihre sogenannte Franchise Picks Liste aufgenommen. Analysten sehen das Unternehmen weiterhin als "klaren Marktführer in der Kategorie" und kritisieren, dass die Analysten am Markt die Stärke der Erholung unterschätzten.

Positive Geschäftsentwicklung und Inventarabbau

Die Analysten verweisen auf verbesserte fundamentale Kennzahlen. Bereits jetzt laufen die Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft besser als im Vorjahr. Sie gehen davon aus, dass Nike die Lagerbestände bis zur ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 bereinigt haben wird. Sinkende Belastungen sollen dem Konzern Spielraum für höhere Umsätze und bessere Margen verschaffen.

Neben der finanziellen Erholung arbeitet Nike intensiv an seiner Markenbotschaft. Das Unternehmen stellte kürzlich die globale Kampagne "Why Do It?" vor, eine moderne Neuinterpretation des legendären Slogans "Just Do It". Die Initiative richtet sich an die Generation Z, betont Selbstreflexion, Mut und Selbstentfaltung durch Sport. Athleten wie LeBron James, Caitlin Clark und Saquon Barkley stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Nike will damit jüngere Zielgruppen gewinnen und auf veränderte Konsumerwartungen reagieren.

Personalabbau bleibt begrenzt

Im vergangenen Monat kündigte Nike an, weniger als ein Prozent seiner Unternehmensbelegschaft zu reduzieren, um das Geschäft unter dem neuen Chief Executive Elliott Hill zu beleben. Zum Stichtag 31. Mai beschäftigte der Konzern weltweit rund 77.800 Mitarbeiter, inklusive Einzelhandel und Teilzeitkräfte. Hill hatte bereits im Juni angekündigt, dass Nike sich in funktionsübergreifende Teams nach Sportarten "neu ausrichten" werde. Die Kürzungen betreffen nicht die Regionen EMEA oder die Marke Converse. Die genaue Zahl der betroffenen Stellen wurde nicht bekannt gegeben.

Jefferies bewertet die Nike-Aktie mit "Buy" und setzt ein Kursziel von 115 US-Dollar.

Blick auf die Konkurrenz

Erst letzte Woche senkte Jefferies das Kursziel des Konkurrenten Adidas nach dem Wertverlust der Aktie von 250 auf 220 Euro, hob die Einstufung jedoch auf "Buy" an. Die Analysten sehen trotz kurzfristiger Sorgen rund um die Terrace-Produkte weiterhin Wachstumspotenzial.

Bei Puma hingegen wurde das Kursziel von Jefferies zuletzt im Juli von 35 auf 22 Euro gesenkt. Die Analysten begründeten die "Hold"-Einstufung damit, dass das Management einseitig auf Umsatzwachstum setze und die ohnehin angeschlagene Profitabilität vernachlässige.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion