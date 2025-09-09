    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    Was Zalando Online-Unternehmern über nachhaltiges Wachstum verrät - und wie digitale Geschäftsmodelle davon profitieren können (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Ausgangslage ist bekannt: Viele Online-Shops kämpfen mit
    steigenden Kundenakquisitionskosten, stagnierender Kundenbindung und sinkenden
    Margen. Trotz zunehmender Digitalisierung gelingt es nur wenigen, ihr
    Geschäftsmodell profitabel und langfristig tragfähig auszurichten.

    Dabei zeigen Plattformunternehmen wie Zalando, dass nachhaltiges Wachstum selbst
    unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist: Das Unternehmen
    optimiert seine Profitabilität kontinuierlich, stärkt Kundenbindung durch
    Loyalty-Programme wie "Zalando Plus" und schafft durch gezielte Zukäufe neue
    Synergien.

    Was bedeutet das für kleinere Anbieter, die nicht auf große Budgets und
    Inhouse-Teams zurückgreifen können? Die Antwort ist ebenso simpel wie
    strategisch: Es sind nicht die Ressourcen allein, die Skalierung ermöglichen,
    sondern die konsequente Ausrichtung auf Effizienz, Wiederholbarkeit und
    Kundenzentrierung.

    Operative Klarheit wird zur Wettbewerbsgrundlage

    Zalando steht exemplarisch für eine Entwicklung, die den gesamten E-Commerce
    betrifft: Wachstum entsteht nicht mehr durch reines Volumen, sondern durch
    operative Exzellenz. In einer Zeit sinkender Kaufkraft und wachsender
    Retourenquoten gewinnen Kosteneffizienz, Automatisierung und belastbare Prozesse
    an Bedeutung.

    Auch kleinere Anbieter, Solopreneure und digitale Unternehmer:innen müssen heute
    operative Stabilität früh mitdenken - ob in Buchhaltung, Zahlungsabwicklung,
    Steuerlogik oder rechtssicherer Kommunikation.

    Immer mehr setzen deshalb auf Plattformlösungen, die zum Beispiel

    - mehrsprachige Bezahlstrecken,
    - automatisierte Steuerberechnung,
    - rechtssichere Rechnungsstellung,
    - und provisionsbasierte Partnerprogramme mit automatischer Auszahlung

    ohne zusätzliches Entwicklerteam ermöglichen.

    Effizienz ist längst keine Frage der Größe mehr, sondern eine Voraussetzung für
    wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.

    Digitale Produkte als Wachstumshebel mit direkter Kundenbindung

    Im Vergleich zum klassischen Warenhandel bieten digitale Produkte - etwa
    Online-Angebote, Services, Software oder Memberships - ein deutlich höheres
    Skalierungspotenzial. Denn ab einer bestimmten Anzahl an Verkäufen entstehen
    keine zusätzlichen Produktions- oder Logistikkosten. Gleichzeitig ermöglichen
    digitale Produkte neue Formen der Interaktion und Kundenbindung.

    Viele Händler nutzen diesen Vorteil strategisch, indem sie ihr Angebot um
    digitale Zusatzprodukte erweitern, wie beispielsweise

    - exklusive Inhalte oder Kurse,
    - begleitende Communities,
