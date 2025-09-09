Was Zalando Online-Unternehmern über nachhaltiges Wachstum verrät - und wie digitale Geschäftsmodelle davon profitieren können (FOTO)

Berlin (ots) - Die Ausgangslage ist bekannt: Viele Online-Shops kämpfen mit

steigenden Kundenakquisitionskosten, stagnierender Kundenbindung und sinkenden

Margen. Trotz zunehmender Digitalisierung gelingt es nur wenigen, ihr

Geschäftsmodell profitabel und langfristig tragfähig auszurichten.



Dabei zeigen Plattformunternehmen wie Zalando, dass nachhaltiges Wachstum selbst

unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist: Das Unternehmen

optimiert seine Profitabilität kontinuierlich, stärkt Kundenbindung durch

Loyalty-Programme wie "Zalando Plus" und schafft durch gezielte Zukäufe neue

Synergien.





Was bedeutet das für kleinere Anbieter, die nicht auf große Budgets undInhouse-Teams zurückgreifen können? Die Antwort ist ebenso simpel wiestrategisch: Es sind nicht die Ressourcen allein, die Skalierung ermöglichen,sondern die konsequente Ausrichtung auf Effizienz, Wiederholbarkeit undKundenzentrierung.Operative Klarheit wird zur WettbewerbsgrundlageZalando steht exemplarisch für eine Entwicklung, die den gesamten E-Commercebetrifft: Wachstum entsteht nicht mehr durch reines Volumen, sondern durchoperative Exzellenz. In einer Zeit sinkender Kaufkraft und wachsenderRetourenquoten gewinnen Kosteneffizienz, Automatisierung und belastbare Prozessean Bedeutung.Auch kleinere Anbieter, Solopreneure und digitale Unternehmer:innen müssen heuteoperative Stabilität früh mitdenken - ob in Buchhaltung, Zahlungsabwicklung,Steuerlogik oder rechtssicherer Kommunikation.Immer mehr setzen deshalb auf Plattformlösungen, die zum Beispiel- mehrsprachige Bezahlstrecken,- automatisierte Steuerberechnung,- rechtssichere Rechnungsstellung,- und provisionsbasierte Partnerprogramme mit automatischer Auszahlungohne zusätzliches Entwicklerteam ermöglichen.Effizienz ist längst keine Frage der Größe mehr, sondern eine Voraussetzung fürwirtschaftliche Handlungsfähigkeit.Digitale Produkte als Wachstumshebel mit direkter KundenbindungIm Vergleich zum klassischen Warenhandel bieten digitale Produkte - etwaOnline-Angebote, Services, Software oder Memberships - ein deutlich höheresSkalierungspotenzial. Denn ab einer bestimmten Anzahl an Verkäufen entstehenkeine zusätzlichen Produktions- oder Logistikkosten. Gleichzeitig ermöglichendigitale Produkte neue Formen der Interaktion und Kundenbindung.Viele Händler nutzen diesen Vorteil strategisch, indem sie ihr Angebot umdigitale Zusatzprodukte erweitern, wie beispielsweise- exklusive Inhalte oder Kurse,- begleitende Communities,