Sparda-Gruppe legt stabiles Jahresergebnis für 2024 vor
Kreditvergabe zieht an, Fondsgeschäft um ein Drittel ausgebaut, Jahresüberschuss deutlich gesteigert
Frankfurt (ots) - Trotz weiterhin angespannter gesamtwirtschaftlicher Lage in
Deutschland hat die Gruppe der Sparda-Banken das Geschäftsjahr 2024 mit einem
zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Die Bilanzsumme der Gruppe ist
erneut gestiegen, das Kreditvolumen wurde insbesondere im Bereich der
Wohnbaufinanzierung weiter ausgebaut.
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
"Die Sparda-Banken haben gezeigt, dass sie ein robustes Geschäftsmodell haben
und trotz eines wirtschaftlich fordernden Umfelds in der Lage sind, gute
Ergebnisse erzielen. Die Kundinnen und Kunden vertrauen auf dieses solide
Fundament und die Leistungen unserer Häuser. Das genossenschaftliche Modell
bewährt sich auch in unruhigen Zeiten", sagt Florian RENTSCH,
Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken.
Der Jahresüberschuss nach Steuern beläuft sich auf rund 92,7 Mio. EUR, was einer
Steigerung von 20,1% gegenüber dem Vorjahr (2023: 76,7 Mio. EUR) entspricht.
Maßgeblich für diesen Sprung nach oben ist unter anderem das höhere
Bewertungsergebnis. Der Zinsüberschuss liegt mit rund 1,1 Mrd. EUR
erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahreswert. Das Provisionsergebnis ist mit
301,5 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr (2023: 302,6 Mio. EUR). Das
Fondsgeschäft, das weit überwiegend über die Union Investment vermittelt wird,
stieg auf 2,4 Mrd. EUR (2023: 1,8 Mrd. EUR). Beim Bausparen haben die
Sparda-Banken rund 1,3 Mrd. EUR vermittelt (2023: 1,5 Mrd. EUR).
Beim Betriebsergebnis nach Bewertung hat die Gruppe mit 344,7 Mio. EUR im
Vergleich zu 2023 (306,8 Mio. EUR) zugelegt. Gleichzeitig führte die Reduktion
außerordentlicher Belastungen zu einer Ergebnisverbesserung. Der
Verwaltungsaufwand ist trotz fortlaufendem Aufwand für die Wechsel des
IT-Dienstleisters von einigen Sparda-Banken mit rund 1,1 Mrd. EUR stabil
geblieben.
Die Sparda-Banken liegen zum Jahresende 2024 bei rund 3,7 Millionen Kunden und
3,1 Millionen Mitgliedern. Zwar verzeichnete die Gruppe einen Rückgang der
Mitgliederzahl um 1,8%, doch setzte sich der Trend einer sich verlangsamenden
Abnahme fort. So gab es 50% weniger Kündigungen, die Zahl der Neuzugänge stieg
um 20%. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Mitgliederschwund deutlich gebremst
