    Sparda-Gruppe legt stabiles Jahresergebnis für 2024 vor

    Kreditvergabe zieht an, Fondsgeschäft um ein Drittel ausgebaut, Jahresüberschuss deutlich gesteigert

    Frankfurt (ots) - Trotz weiterhin angespannter gesamtwirtschaftlicher Lage in
    Deutschland hat die Gruppe der Sparda-Banken das Geschäftsjahr 2024 mit einem
    zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Die Bilanzsumme der Gruppe ist
    erneut gestiegen, das Kreditvolumen wurde insbesondere im Bereich der
    Wohnbaufinanzierung weiter ausgebaut.

    Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

    - Kumulierte Bilanzsumme steigt auf 86,4 Mrd. EUR

    - Jahresüberschuss vor Steuern steigt auf 200,4 Mio. EUR

    - Zinsüberschuss liegt bei rund 1,1 Mrd. EUR

    - Kreditneugeschäft steigt auf 7,2 Mrd. EUR

    - Provisionsüberschuss stabil bei 301,5 Mio. EUR

    - Kundeneinlagen steigen auf 76,0 Mrd. EUR

    - Wohnbaufinanzierung bleibt mit 91% der Kundenforderungen dominierender
    Kreditbereich

    "Die Sparda-Banken haben gezeigt, dass sie ein robustes Geschäftsmodell haben
    und trotz eines wirtschaftlich fordernden Umfelds in der Lage sind, gute
    Ergebnisse erzielen. Die Kundinnen und Kunden vertrauen auf dieses solide
    Fundament und die Leistungen unserer Häuser. Das genossenschaftliche Modell
    bewährt sich auch in unruhigen Zeiten", sagt Florian RENTSCH,
    Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken.

    Der Jahresüberschuss nach Steuern beläuft sich auf rund 92,7 Mio. EUR, was einer
    Steigerung von 20,1% gegenüber dem Vorjahr (2023: 76,7 Mio. EUR) entspricht.
    Maßgeblich für diesen Sprung nach oben ist unter anderem das höhere
    Bewertungsergebnis. Der Zinsüberschuss liegt mit rund 1,1 Mrd. EUR
    erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahreswert. Das Provisionsergebnis ist mit
    301,5 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr (2023: 302,6 Mio. EUR). Das
    Fondsgeschäft, das weit überwiegend über die Union Investment vermittelt wird,
    stieg auf 2,4 Mrd. EUR (2023: 1,8 Mrd. EUR). Beim Bausparen haben die
    Sparda-Banken rund 1,3 Mrd. EUR vermittelt (2023: 1,5 Mrd. EUR).

    Beim Betriebsergebnis nach Bewertung hat die Gruppe mit 344,7 Mio. EUR im
    Vergleich zu 2023 (306,8 Mio. EUR) zugelegt. Gleichzeitig führte die Reduktion
    außerordentlicher Belastungen zu einer Ergebnisverbesserung. Der
    Verwaltungsaufwand ist trotz fortlaufendem Aufwand für die Wechsel des
    IT-Dienstleisters von einigen Sparda-Banken mit rund 1,1 Mrd. EUR stabil
    geblieben.

    Die Sparda-Banken liegen zum Jahresende 2024 bei rund 3,7 Millionen Kunden und
    3,1 Millionen Mitgliedern. Zwar verzeichnete die Gruppe einen Rückgang der
    Mitgliederzahl um 1,8%, doch setzte sich der Trend einer sich verlangsamenden
    Abnahme fort. So gab es 50% weniger Kündigungen, die Zahl der Neuzugänge stieg
    um 20%. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Mitgliederschwund deutlich gebremst
