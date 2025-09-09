Kreditvergabe zieht an, Fondsgeschäft um ein Drittel ausgebaut, Jahresüberschuss deutlich gesteigert

Frankfurt (ots) - Trotz weiterhin angespannter gesamtwirtschaftlicher Lage in

Deutschland hat die Gruppe der Sparda-Banken das Geschäftsjahr 2024 mit einem

zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Die Bilanzsumme der Gruppe ist

erneut gestiegen, das Kreditvolumen wurde insbesondere im Bereich der

Wohnbaufinanzierung weiter ausgebaut.



Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:





- Kumulierte Bilanzsumme steigt auf 86,4 Mrd. EUR- Jahresüberschuss vor Steuern steigt auf 200,4 Mio. EUR- Zinsüberschuss liegt bei rund 1,1 Mrd. EUR- Kreditneugeschäft steigt auf 7,2 Mrd. EUR- Provisionsüberschuss stabil bei 301,5 Mio. EUR- Kundeneinlagen steigen auf 76,0 Mrd. EUR- Wohnbaufinanzierung bleibt mit 91% der Kundenforderungen dominierenderKreditbereich"Die Sparda-Banken haben gezeigt, dass sie ein robustes Geschäftsmodell habenund trotz eines wirtschaftlich fordernden Umfelds in der Lage sind, guteErgebnisse erzielen. Die Kundinnen und Kunden vertrauen auf dieses solideFundament und die Leistungen unserer Häuser. Das genossenschaftliche Modellbewährt sich auch in unruhigen Zeiten", sagt Florian RENTSCH,Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken.Der Jahresüberschuss nach Steuern beläuft sich auf rund 92,7 Mio. EUR, was einerSteigerung von 20,1% gegenüber dem Vorjahr (2023: 76,7 Mio. EUR) entspricht.Maßgeblich für diesen Sprung nach oben ist unter anderem das höhereBewertungsergebnis. Der Zinsüberschuss liegt mit rund 1,1 Mrd. EURerwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahreswert. Das Provisionsergebnis ist mit301,5 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr (2023: 302,6 Mio. EUR). DasFondsgeschäft, das weit überwiegend über die Union Investment vermittelt wird,stieg auf 2,4 Mrd. EUR (2023: 1,8 Mrd. EUR). Beim Bausparen haben dieSparda-Banken rund 1,3 Mrd. EUR vermittelt (2023: 1,5 Mrd. EUR).Beim Betriebsergebnis nach Bewertung hat die Gruppe mit 344,7 Mio. EUR imVergleich zu 2023 (306,8 Mio. EUR) zugelegt. Gleichzeitig führte die Reduktionaußerordentlicher Belastungen zu einer Ergebnisverbesserung. DerVerwaltungsaufwand ist trotz fortlaufendem Aufwand für die Wechsel desIT-Dienstleisters von einigen Sparda-Banken mit rund 1,1 Mrd. EUR stabilgeblieben.Die Sparda-Banken liegen zum Jahresende 2024 bei rund 3,7 Millionen Kunden und3,1 Millionen Mitgliedern. Zwar verzeichnete die Gruppe einen Rückgang derMitgliederzahl um 1,8%, doch setzte sich der Trend einer sich verlangsamendenAbnahme fort. So gab es 50% weniger Kündigungen, die Zahl der Neuzugänge stiegum 20%. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Mitgliederschwund deutlich gebremst