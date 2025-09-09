JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und Chancen, auch außerhalb Chinas in Asien zu wachsen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Porsche habe zudem nicht vor, in den USA Produktionsstandorte aufzubauen./rob/gl/tih
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 43,29EUR auf Tradegate (09. September 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
