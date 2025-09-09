JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und Chancen, auch außerhalb Chinas in Asien zu wachsen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Porsche habe zudem nicht vor, in den USA Produktionsstandorte aufzubauen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 43,29EUR auf Tradegate (09. September 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00 € , was eine Steigerung von +47,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer