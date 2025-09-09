    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und Chancen, auch außerhalb Chinas in Asien zu wachsen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Porsche habe zudem nicht vor, in den USA Produktionsstandorte aufzubauen./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:37 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 43,29EUR auf Tradegate (09. September 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00, was eine Steigerung von +47,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sehe erste Stabilisierungszeichen auf dem chinesischen Markt und …