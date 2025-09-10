Diese Trends bewegen die Börse: Discounter-Boom & Lipstick-Effekt

Burlington Stores stieg um eher verhaltene 5 Prozent, und auch Five Below legte um etwa 4 Prozent zu. Andere wie Dollar General übertrafen ebenfalls die Erwartungen, auch wenn die Kursreaktion nicht ganz so spektakulär ausfiel.

Der Markt zeigte sich deutlich überrascht von einigen überraschend starken Ergebnissen wenig glamouröser Discount-Händler. Kohl’s legte nach Veröffentlichung seiner Zahlen um 24 Prozent zu.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Trade Down – Thema an der Börse

Auch die Häufigkeit der Verwendung des Begriffs Trading down – also das Verhalten von Konsumenten, auf günstigere Produkte auszuweichen, statt Premiumpreise zu zahlen – hat in den vergangenen 20 Jahren in den Conference Calls großer US-Unternehmen wieder zugenommen.

Dieser Trend ist zurück, denn die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Auch in Europa.

Das sorgt wiederum für Aktien von Discount-Händlern zu Wachstum. Solche Titel könnten ein guter Anlaufpunkt für risikoscheue Anleger sein – sofern es diese "Spezies" noch gibt –, um relativ sichere Investments zu finden, die in einer inflationsgeprägten, wachstumsschwachen Wirtschaft gut performen könnten. Genau das ist Thema in unserer neuesten Folge von Börse, Baby.

Krischan Orth und Gina Moesing (links) im Gespräch

Gina Moesing und Krischan Orth über den Mega-Trend Trading Down, den Lipstick-Effekt – und warum Discounter und Luxusmarken gleichzeitig boomen.

Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion