Trend Trading Down
Discounter-Boom & Lipstick-Effekt: So tickt die Generation Krise!
Zum Finale der US-Berichtssaison drehte sich alles um den Handel – und die Zahlen hatten es in sich.
- Starke Ergebnisse von Discount-Händlern überraschen Markt
- Trading Down: Verbraucher wählen günstigere Produkte
- Inflationsdruck begünstigt Wachstum von Discounter-Aktien
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Der Markt zeigte sich deutlich überrascht von einigen überraschend starken Ergebnissen wenig glamouröser Discount-Händler. Kohl’s legte nach Veröffentlichung seiner Zahlen um 24 Prozent zu.
Burlington Stores stieg um eher verhaltene 5 Prozent, und auch Five Below legte um etwa 4 Prozent zu. Andere wie Dollar General übertrafen ebenfalls die Erwartungen, auch wenn die Kursreaktion nicht ganz so spektakulär ausfiel.
Trade Down – Thema an der Börse
Auch die Häufigkeit der Verwendung des Begriffs Trading down – also das Verhalten von Konsumenten, auf günstigere Produkte auszuweichen, statt Premiumpreise zu zahlen – hat in den vergangenen 20 Jahren in den Conference Calls großer US-Unternehmen wieder zugenommen.
Dieser Trend ist zurück, denn die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Auch in Europa.
Das sorgt wiederum für Aktien von Discount-Händlern zu Wachstum. Solche Titel könnten ein guter Anlaufpunkt für risikoscheue Anleger sein – sofern es diese "Spezies" noch gibt –, um relativ sichere Investments zu finden, die in einer inflationsgeprägten, wachstumsschwachen Wirtschaft gut performen könnten. Genau das ist Thema in unserer neuesten Folge von Börse, Baby.
Krischan Orth und Gina Moesing (links) im Gespräch
Gina Moesing und Krischan Orth über den Mega-Trend Trading Down, den Lipstick-Effekt – und warum Discounter und Luxusmarken gleichzeitig boomen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion