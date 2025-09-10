    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKohl's AktievorwärtsNachrichten zu Kohl's

    Trend Trading Down

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Discounter-Boom & Lipstick-Effekt: So tickt die Generation Krise!

    Zum Finale der US-Berichtssaison drehte sich alles um den Handel – und die Zahlen hatten es in sich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Ergebnisse von Discount-Händlern überraschen Markt
    • Trading Down: Verbraucher wählen günstigere Produkte
    • Inflationsdruck begünstigt Wachstum von Discounter-Aktien
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Trend Trading Down - Discounter-Boom & Lipstick-Effekt: So tickt die Generation Krise!
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Der Markt zeigte sich deutlich überrascht von einigen überraschend starken Ergebnissen wenig glamouröser Discount-Händler. Kohl’s legte nach Veröffentlichung seiner Zahlen um 24 Prozent zu.

    Burlington Stores stieg um eher verhaltene 5 Prozent, und auch Five Below legte um etwa 4 Prozent zu. Andere wie Dollar General übertrafen ebenfalls die Erwartungen, auch wenn die Kursreaktion nicht ganz so spektakulär ausfiel.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Trade Down – Thema an der Börse

    Auch die Häufigkeit der Verwendung des Begriffs Trading down – also das Verhalten von Konsumenten, auf günstigere Produkte auszuweichen, statt Premiumpreise zu zahlen – hat in den vergangenen 20 Jahren in den Conference Calls großer US-Unternehmen wieder zugenommen.

    Kohl's

    -2,14 %
    +2,37 %
    +46,82 %
    +80,42 %
    -17,84 %
    -47,11 %
    -26,06 %
    -67,54 %
    +764,89 %
    ISIN:US5002551043WKN:884195

    Dieser Trend ist zurück, denn die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Auch in Europa.

    Das sorgt wiederum für Aktien von Discount-Händlern zu Wachstum. Solche Titel könnten ein guter Anlaufpunkt für risikoscheue Anleger sein – sofern es diese "Spezies" noch gibt –, um relativ sichere Investments zu finden, die in einer inflationsgeprägten, wachstumsschwachen Wirtschaft gut performen könnten. Genau das ist Thema in unserer neuesten Folge von Börse, Baby.

    Krischan Orth und Gina Moesing (links) im Gespräch

    Gina Moesing und Krischan Orth über den Mega-Trend Trading Down, den Lipstick-Effekt – und warum Discounter und Luxusmarken gleichzeitig boomen.

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Trend Trading Down Discounter-Boom & Lipstick-Effekt: So tickt die Generation Krise! Zum Finale der US-Berichtssaison drehte sich alles um den Handel – und die Zahlen hatten es in sich.