TCL führt die weltweite Rangliste der Mini-LED-Lieferungen an und zeigt auf der IFA 2025 eine starke Dynamik
Berlin (ots/PRNewswire) - Angetrieben durch Innovation und die wachsende
Nachfrage nach Kinoerlebnissen zu Hause, führt TCL die Mini-LED-Revolution
weltweit an und setzt mit der neuesten Technologie seine starke Dynamik in den
europäischen Schlüsselmärkten fort.
Das führende Unterhaltungselektronikunternehmen TCL wurde als weltweite
Nr.-1-Marke[1] für die Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern für das erste
Halbjahr 2025 eingestuft und erzielte einen Anstieg von 176 %[2] für die
Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern. Mit der Vorstellung der neuesten
Innovationen, des strategischen Wachstums und der Partnerschaften auf der IFA
2025 hat TCL eine starke Dynamik auf den Märkten geschaffen.
In Europa hat TCL den TV-Markt überflügelt: Die Auslieferungen von
Mini-LED-Fernsehern stiegen um 91 %[3] und die von 75-Zoll- und größeren
Modellen um 72 %[4]. TCL ist derzeit die zweitgrößte TV-Marke in Frankreich und
Polen sowie die drittgrößte TV-Marke in Schweden, Spanien, Griechenland und der
Tschechischen Republik, während die Marke auch auf zahlreichen anderen
europäischen Märkten eine führende Position einnimmt.
Diese positive Entwicklung wurde durch Produktinnovationen wie die
C-Series-QD-Mini-LED-TVs , und eine Verschiebung hin zu Verbrauchern, welche
nach größeren Fernsehern suchen, die ein Kinoerlebnis zu Hause bieten,
angetrieben.
Mini-LED: Aufwertung des Home-Entertainments
Immer mehr Menschen in Europa wollen ihre Home-Entertainment-Anlage aufrüsten.
Aber nicht alle Mini-LED-Fernseher sind auf die gleiche Weise gebaut. Das
Mini-LED-TV-Portfolio von TCL umfasst die neueste Familie der C-Serie , die eine
Kombination aus Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Precise-Dimming-Series
verwendet. Diese Funktionen passen die Helligkeit in Hunderten und Tausenden
Zonen auf dem Bildschirm an, anstatt alles auf einmal zu beleuchten. So
entstehen tiefere Schwarztöne, lebendigere Lichter sowie eine ausgewogene
Beleuchtung, die das Bild auch in Räumen mit wechselndem Licht scharf hält.
Die LED-Fernseher der C-Serie von TCL QD-Mini wurden für jede Gelegenheit
gebaut, z. B. für Filmabende oder Gaming:
- Der C6K bringt fortschrittliche Mini-LED-Bildpräzision in die Reichweite von
mehr Haushalten, ohne Abstriche zu machen. Die Kombination aus zonenbasierter
Beleuchtung und Google-TV-Integration macht dies zu einem natürlichen Upgrade
für Zuschauer, die eine intelligentere Steuerung und ein saubereres Bild unter
Alltagsbedingungen wünschen.
- Für Zuschauer, die eine höhere Leistung wünschen, bietet der C7K eine
Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die schnelle Szenen bei Filmen oder Spielen
schärfer und flüssiger erscheinen lässt. Mit "Audio by Bang & Olufsen" ist der
Klang genau auf das Bild abgestimmt.
- Der C8K bietet fortschrittliche Bildtechnologie, hohe Spieleleistung und
verbesserten Sound von Bang & Olufsen - und das alles in einem ultraflachen
Design.
Informationen zu TCL
TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von
Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone,
Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe
kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige
Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie
beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für
Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette
und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für
alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com/
TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.
[1] Daten: OMDIA, H1 2025
[2] Daten: TCL, H1 2025
[3] Daten: TCL, H1 2025
[4] Daten: TCL, H1 2025
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-fuhrt-die-we
ltweite-rangliste-der-mini-led-lieferungen-an-und-zeigt-auf-der-ifa-2025-eine-st
arke-dynamik-302550772.html
Pressekontakt:
eupr@tcl.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127783/6114243
OTS: TCL
