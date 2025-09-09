    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTCL Electronics Holdings AktievorwärtsNachrichten zu TCL Electronics Holdings
    TCL führt die weltweite Rangliste der Mini-LED-Lieferungen an und zeigt auf der IFA 2025 eine starke Dynamik

    Berlin (ots/PRNewswire) - Angetrieben durch Innovation und die wachsende
    Nachfrage nach Kinoerlebnissen zu Hause, führt TCL die Mini-LED-Revolution
    weltweit an und setzt mit der neuesten Technologie seine starke Dynamik in den
    europäischen Schlüsselmärkten fort.

    Das führende Unterhaltungselektronikunternehmen TCL wurde als weltweite
    Nr.-1-Marke[1] für die Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern für das erste
    Halbjahr 2025 eingestuft und erzielte einen Anstieg von 176 %[2] für die
    Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern. Mit der Vorstellung der neuesten
    Innovationen, des strategischen Wachstums und der Partnerschaften auf der IFA
    2025 hat TCL eine starke Dynamik auf den Märkten geschaffen.

    In Europa hat TCL den TV-Markt überflügelt: Die Auslieferungen von
    Mini-LED-Fernsehern stiegen um 91 %[3] und die von 75-Zoll- und größeren
    Modellen um 72 %[4]. TCL ist derzeit die zweitgrößte TV-Marke in Frankreich und
    Polen sowie die drittgrößte TV-Marke in Schweden, Spanien, Griechenland und der
    Tschechischen Republik, während die Marke auch auf zahlreichen anderen
    europäischen Märkten eine führende Position einnimmt.

    Diese positive Entwicklung wurde durch Produktinnovationen wie die
    C-Series-QD-Mini-LED-TVs , und eine Verschiebung hin zu Verbrauchern, welche
    nach größeren Fernsehern suchen, die ein Kinoerlebnis zu Hause bieten,
    angetrieben.

    Mini-LED: Aufwertung des Home-Entertainments

    Immer mehr Menschen in Europa wollen ihre Home-Entertainment-Anlage aufrüsten.
    Aber nicht alle Mini-LED-Fernseher sind auf die gleiche Weise gebaut. Das
    Mini-LED-TV-Portfolio von TCL umfasst die neueste Familie der C-Serie , die eine
    Kombination aus Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Precise-Dimming-Series
    verwendet. Diese Funktionen passen die Helligkeit in Hunderten und Tausenden
    Zonen auf dem Bildschirm an, anstatt alles auf einmal zu beleuchten. So
    entstehen tiefere Schwarztöne, lebendigere Lichter sowie eine ausgewogene
    Beleuchtung, die das Bild auch in Räumen mit wechselndem Licht scharf hält.

    Die LED-Fernseher der C-Serie von TCL QD-Mini wurden für jede Gelegenheit
    gebaut, z. B. für Filmabende oder Gaming:

    - Der C6K bringt fortschrittliche Mini-LED-Bildpräzision in die Reichweite von
    mehr Haushalten, ohne Abstriche zu machen. Die Kombination aus zonenbasierter
    Beleuchtung und Google-TV-Integration macht dies zu einem natürlichen Upgrade
    für Zuschauer, die eine intelligentere Steuerung und ein saubereres Bild unter
    Alltagsbedingungen wünschen.
    - Für Zuschauer, die eine höhere Leistung wünschen, bietet der C7K eine
    Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die schnelle Szenen bei Filmen oder Spielen
    schärfer und flüssiger erscheinen lässt. Mit "Audio by Bang & Olufsen" ist der
    Klang genau auf das Bild abgestimmt.
    - Der C8K bietet fortschrittliche Bildtechnologie, hohe Spieleleistung und
    verbesserten Sound von Bang & Olufsen - und das alles in einem ultraflachen
    Design.

    Informationen zu TCL

    TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von
    Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone,
    Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe
    kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige
    Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie
    beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für
    Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette
    und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für
    alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com/

    TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sind
    Eigentum der jeweiligen Inhaber.

    [1] Daten: OMDIA, H1 2025

    [2] Daten: TCL, H1 2025

    [3] Daten: TCL, H1 2025

    [4] Daten: TCL, H1 2025


    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-fuhrt-die-we
    ltweite-rangliste-der-mini-led-lieferungen-an-und-zeigt-auf-der-ifa-2025-eine-st
    arke-dynamik-302550772.html

    Pressekontakt:

    eupr@tcl.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127783/6114243
    OTS: TCL


