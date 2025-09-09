TCL führt die weltweite Rangliste der Mini-LED-Lieferungen an und zeigt auf der IFA 2025 eine starke Dynamik

Berlin (ots/PRNewswire) - Angetrieben durch Innovation und die wachsende

Nachfrage nach Kinoerlebnissen zu Hause, führt TCL die Mini-LED-Revolution

weltweit an und setzt mit der neuesten Technologie seine starke Dynamik in den

europäischen Schlüsselmärkten fort.



Das führende Unterhaltungselektronikunternehmen TCL wurde als weltweite

Nr.-1-Marke[1] für die Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern für das erste

Halbjahr 2025 eingestuft und erzielte einen Anstieg von 176 %[2] für die

Auslieferung von Mini-LED-Fernsehern. Mit der Vorstellung der neuesten

Innovationen, des strategischen Wachstums und der Partnerschaften auf der IFA

2025 hat TCL eine starke Dynamik auf den Märkten geschaffen.





In Europa hat TCL den TV-Markt überflügelt: Die Auslieferungen vonMini-LED-Fernsehern stiegen um 91 %[3] und die von 75-Zoll- und größerenModellen um 72 %[4]. TCL ist derzeit die zweitgrößte TV-Marke in Frankreich undPolen sowie die drittgrößte TV-Marke in Schweden, Spanien, Griechenland und derTschechischen Republik, während die Marke auch auf zahlreichen andereneuropäischen Märkten eine führende Position einnimmt.Diese positive Entwicklung wurde durch Produktinnovationen wie dieC-Series-QD-Mini-LED-TVs , und eine Verschiebung hin zu Verbrauchern, welchenach größeren Fernsehern suchen, die ein Kinoerlebnis zu Hause bieten,angetrieben.Mini-LED: Aufwertung des Home-EntertainmentsImmer mehr Menschen in Europa wollen ihre Home-Entertainment-Anlage aufrüsten.Aber nicht alle Mini-LED-Fernseher sind auf die gleiche Weise gebaut. DasMini-LED-TV-Portfolio von TCL umfasst die neueste Familie der C-Serie , die eineKombination aus Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Precise-Dimming-Seriesverwendet. Diese Funktionen passen die Helligkeit in Hunderten und TausendenZonen auf dem Bildschirm an, anstatt alles auf einmal zu beleuchten. Soentstehen tiefere Schwarztöne, lebendigere Lichter sowie eine ausgewogeneBeleuchtung, die das Bild auch in Räumen mit wechselndem Licht scharf hält.Die LED-Fernseher der C-Serie von TCL QD-Mini wurden für jede Gelegenheitgebaut, z. B. für Filmabende oder Gaming:- Der C6K bringt fortschrittliche Mini-LED-Bildpräzision in die Reichweite vonmehr Haushalten, ohne Abstriche zu machen. Die Kombination aus zonenbasierterBeleuchtung und Google-TV-Integration macht dies zu einem natürlichen Upgradefür Zuschauer, die eine intelligentere Steuerung und ein saubereres Bild unterAlltagsbedingungen wünschen.- Für Zuschauer, die eine höhere Leistung wünschen, bietet der C7K eineBildwiederholfrequenz von 144 Hz, die schnelle Szenen bei Filmen oder Spielenschärfer und flüssiger erscheinen lässt. Mit "Audio by Bang & Olufsen" ist derKlang genau auf das Bild abgestimmt.- Der C8K bietet fortschrittliche Bildtechnologie, hohe Spieleleistung undverbesserten Sound von Bang & Olufsen - und das alles in einem ultraflachenDesign.Informationen zu TCLTCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung vonUnterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone,Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihekombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartigeErlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowiebeeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken fürUnterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferketteund seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen füralle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com/TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sindEigentum der jeweiligen Inhaber.[1] Daten: OMDIA, H1 2025[2] Daten: TCL, H1 2025[3] Daten: TCL, H1 2025[4] Daten: TCL, H1 2025