Messe als Mutmacher (FOTO)

München/Berlin (ots) - Die heutige Eröffnung der IAA Mobility in München machte

deutlich, wie wichtig die Automobilindustrie für Deutschland ist. Bundeskanzler

Friedrich Merz, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder,

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bayerns Ministerpräsident

Markus Söder waren vor Ort.



ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident)

unterstützt die klaren Aussagen der Politik hinsichtlich einer

technologieoffenen Flottenregulierung, dem Abbau von Handelszöllen, dem Hochlauf

der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur.





Thomas Peckruhn: "Die IAA Mobility vermittelt einem breiten Publikum die Chancen

und Möglichkeiten der Elektromobilität am Beispiel neuer und bezahlbarer

Fahrzeuge. Wir brauchen mehr Marktdynamik, die zusätzlich durch eine

flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur sowie transparente und

faire Ladekosten befeuert werden muss. Ganz wichtig: Das Thema technologieoffene

Flottenregulierung gehört jetzt in Brüssel auf den Tisch. Neben der

batterieelektrischen Mobilität können synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff

in bestimmten Segmenten wertvolle Beiträge zur CO2-Reduktion leisten. Die Messe

ist Mutmacher in herausfordernden Zeiten: Wir im Kraftfahrzeuggewerbe gestalten

den Wandel aktiv mit. Dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen.

Das gilt auch für den dringend notwendigen Abbau der Handelszölle. Letztendlich

tragen die Verbraucher die Last dieser Zölle, sowohl beim Autokauf als auch beim

Werkstattbesuch."



Pressekontakt:



Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher

Tel.: 0228/ 91 27 270

E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6114244

OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.







