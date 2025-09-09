    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Messe als Mutmacher (FOTO)

    München/Berlin (ots) - Die heutige Eröffnung der IAA Mobility in München machte
    deutlich, wie wichtig die Automobilindustrie für Deutschland ist. Bundeskanzler
    Friedrich Merz, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder,
    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bayerns Ministerpräsident
    Markus Söder waren vor Ort.

    ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
    (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident)
    unterstützt die klaren Aussagen der Politik hinsichtlich einer
    technologieoffenen Flottenregulierung, dem Abbau von Handelszöllen, dem Hochlauf
    der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur.

    Thomas Peckruhn: "Die IAA Mobility vermittelt einem breiten Publikum die Chancen
    und Möglichkeiten der Elektromobilität am Beispiel neuer und bezahlbarer
    Fahrzeuge. Wir brauchen mehr Marktdynamik, die zusätzlich durch eine
    flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur sowie transparente und
    faire Ladekosten befeuert werden muss. Ganz wichtig: Das Thema technologieoffene
    Flottenregulierung gehört jetzt in Brüssel auf den Tisch. Neben der
    batterieelektrischen Mobilität können synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff
    in bestimmten Segmenten wertvolle Beiträge zur CO2-Reduktion leisten. Die Messe
    ist Mutmacher in herausfordernden Zeiten: Wir im Kraftfahrzeuggewerbe gestalten
    den Wandel aktiv mit. Dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen.
    Das gilt auch für den dringend notwendigen Abbau der Handelszölle. Letztendlich
    tragen die Verbraucher die Last dieser Zölle, sowohl beim Autokauf als auch beim
    Werkstattbesuch."

