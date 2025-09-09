    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVistra AktievorwärtsNachrichten zu Vistra

    Vistra - Aktie mit Kurssprung - 09.09.2025

    Am 09.09.2025 ist die Vistra Aktie, bisher, um +4,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vistra Aktie.

    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Vistra ist ein führender Anbieter von Unternehmensdienstleistungen mit globaler Präsenz, der Unternehmen in Bereichen wie Buchhaltung und Steuerberatung unterstützt. Mit maßgeschneiderten Lösungen und Branchenkenntnissen differenziert sich Vistra von Konkurrenten wie Intertrust und TMF Group.

    Vistra Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vistra Aktie. Mit einer Performance von +4,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Vistra Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,46 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vistra Aktie damit um -1,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Vistra auf +18,49 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

    Vistra Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,15 %
    1 Monat -8,17 %
    3 Monate +5,46 %
    1 Jahr +141,49 %

    Informationen zur Vistra Aktie

    Es gibt 339 Mio. Vistra Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,63 Mrd.EUR wert.

    Vistra Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vistra Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vistra Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vistra

    +3,22 %
    0,00 %
    -7,25 %
    +5,45 %
    +143,11 %
    +538,04 %
    +922,29 %
    +1.037,93 %
    ISIN:US92840M1027WKN:A2DJE5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene Werte
