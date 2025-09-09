    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Börsenstart USA - 09.09. - Dow Jones schwach -0,05 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Der Dow Jones steht bei 45.508,59 PKT und verliert bisher -0,05 %.
    Top-Werte: Unitedhealth Group +2,84 %, Chevron Corporation +1,65 %, Visa (A) +1,04 %, JPMorgan Chase +0,92 %, Microsoft +0,80 %
    Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,87 %, Johnson & Johnson -0,78 %, The Home Depot -0,67 %, 3M -0,53 %, Caterpillar -0,42 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 23.776,89 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: Atlassian Registered (A) +4,61 %, Thomson Reuters +2,46 %, Diamondback Energy +1,95 %, Constellation Energy +1,53 %, Meta Platforms (A) +1,52 %
    Flop-Werte: Gilead Sciences -1,53 %, Warner Bros. Discovery (A) -1,17 %, Fastenal -1,16 %, Old Dominion Freight Line -1,11 %, Axon Enterprise -1,05 %

    Der S&P 500 steht bei 6.498,95 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
    Top-Werte: Vistra +4,37 %, Valero Energy +4,19 %, Phillips 66 +3,22 %, Coinbase +2,95 %, Unitedhealth Group +2,84 %
    Flop-Werte: Albemarle -9,86 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) -3,71 %, Freeport-McMoRan -3,47 %, Builders Firstsource -3,08 %, Fox Registered (A) -2,90 %




    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
