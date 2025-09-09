Börsenstart USA - 09.09. - Dow Jones schwach -0,05 %

Der Dow Jones steht bei 45.508,59 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,84 %, Chevron Corporation +1,65 %, Visa (A) +1,04 %, JPMorgan Chase +0,92 %, Microsoft +0,80 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,87 %, Johnson & Johnson -0,78 %, The Home Depot -0,67 %, 3M -0,53 %, Caterpillar -0,42 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 23.776,89 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +4,61 %, Thomson Reuters +2,46 %, Diamondback Energy +1,95 %, Constellation Energy +1,53 %, Meta Platforms (A) +1,52 %

Flop-Werte: Gilead Sciences -1,53 %, Warner Bros. Discovery (A) -1,17 %, Fastenal -1,16 %, Old Dominion Freight Line -1,11 %, Axon Enterprise -1,05 %

Der S&P 500 steht bei 6.498,95 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Vistra +4,37 %, Valero Energy +4,19 %, Phillips 66 +3,22 %, Coinbase +2,95 %, Unitedhealth Group +2,84 %

Flop-Werte: Albemarle -9,86 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) -3,71 %, Freeport-McMoRan -3,47 %, Builders Firstsource -3,08 %, Fox Registered (A) -2,90 %