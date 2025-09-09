Peso im Sinkflug: Milei verliert Rückhalt – Märkte zweifeln an Reformkurs

Die unmittelbare Marktreaktion war dann auch drastisch. Der Peso fiel zeitweise um mehr als sieben Prozent, bevor er wieder etwas Boden gut machen konnte. Am Dienstag ging es dann aber weiter abwärts und notierte bei rund 1.412 pro US-Dollar – auf Kurs in Richtung der Obergrenze des von der Zentralbank festgelegten Wechselkorridors.

Der argentinische Peso und die Aktienmärkte des Landes sind am Montag regelrecht eingebrochen, nachdem Präsident Javier Milei bei einer wichtigen Provinzwahl eine herbe Niederlage einstecken musste. Seine libertäre Bewegung La Libertad Avanza lag in der Provinz Buenos Aires fast 14 Prozentpunkte hinter der eher linksgerichteten, peronistischen Opposition zurück – ein Ergebnis, das weit schlechter ausfiel, als Investoren erwartet hatten.

Gleichzeitig sackte der Leitindex Merval um mehr als zwölf Prozent ab und verzeichnete damit die größten Kursverluste seit 2020. Auch argentinische Anleihen gerieten unter Druck: Dollar-Bonds mit Fälligkeit 2035 verloren über fünf Prozentpunkte und warfen Renditen von fast 13 Prozent ab.

Analysten sehen die Niederlage als potenziellen Wendepunkt für das Land. Mileis Reformagenda – geprägt von rigoroser Sparpolitik, Deregulierung und dem Versuch, die Währung zu stabilisieren – droht ins Stocken zu geraten. "Die deutliche Niederlage in Buenos Aires bestätigt die schlimmsten Befürchtungen des Marktes und verstärkt den Zweifel, ob der Reformkurs durchgehalten werden kann", urteilen Strategen. Der Rückhalt im Kongress ist ohnehin begrenzt, nun könnte die politische Basis des Präsidenten weiter erodieren.

Besorgniserregend ist auch die Lage der Währungsreserven. Schon in den vergangenen Wochen musste die Zentralbank massiv am Devisenmarkt eingreifen, um eine noch stärkere Abwertung zu verhindern. Jeder weitere US-Dollar, der zur Verteidigung des Wechselkurses eingesetzt wird, erhöht jedoch das Risiko einer erneuten Zahlungskrise. Argentinische Assets zählten zuletzt zu den schwächsten im gesamten Schwellenländer-Universum.

Hinzu kommen politische Belastungen: Neben der Wahlniederlage sorgen Korruptionsvorwürfe im Umfeld von Milei sowie anhaltende soziale Proteste gegen die drastischen Ausgabenkürzungen für Unsicherheit. Zwar konnte die Regierung in den ersten Monaten Erfolge bei der Inflationsbekämpfung vorweisen, doch die Härten der Sparpolitik erreichen inzwischen breite Bevölkerungsschichten – und schwächen damit die politische Akzeptanz.

Das Augenmerk richtet sich nun auf die Parlamentswahlen im Oktober. Sie könnten über die Handlungsfähigkeit der Regierung entscheiden. Sollte Milei erneut verlieren, wäre die Umsetzung seines marktwirtschaftlichen Programms massiv gefährdet. Für die Finanzmärkte bedeutet das: weiter hohe Volatilität, ein fragiler Peso und steigende Risikoaufschläge.

Für Anleger steht damit viel auf dem Spiel. Internationale Banken wie Morgan Stanley, die argentinische Papiere noch vor wenigen Tagen empfohlen hatten, haben ihre Kaufempfehlungen zurückgezogen. Der Ausverkauf an den Börsen zeigt: Das Vertrauen in Mileis Fähigkeit, die Dauerkrise des Landes zu durchbrechen, bröckelt – und der Peso bleibt Symbol dieser Unsicherheit.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion