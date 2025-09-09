Sopra Steria stärkt seine datenzentrierte Cybersicherheitslösung mit hybrider Post-Quantum-Kryptografie-Technologie

Ein großer Fortschritt bei der Antizipation von Quantencomputer-Bedrohungen und dem Schutz sensibler Daten.

Eine Lösung, die den NIST-Empfehlungen und den NATO-Normen entspricht.

Eine strategische Antwort auf die neuen Cyber-Herausforderungen im Verteidigungs-, Industrie- und Zivilbereich.

PARIS, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein wichtiger europäischer Akteur im Technologiesektor, gibt die Integration der hybriden Post-Quantum-Verschlüsselungstechnologie in das Herzstück von Datasphere, seiner datenzentrierten Sicherheitslösung, bekannt. Die Lösung bietet nun eine einzigartige Kombination aus Datenkennzeichnung, attributbasierter Zugriffskontrolle und den neuesten quantensicheren Verschlüsselungstechnologien. Diese Entwicklung ist ein entscheidender Fortschritt bei der Sicherung sensibler Daten in einer Zeit, in der die Beschleunigung der Rechenleistung den Weg für neue Cyber-Bedrohungen ebnet.

Das Aufkommen von Quantencomputern definiert die Cybersicherheitsstandards neu. Herkömmliche Verschlüsselungsmechanismen, die heute die Vertraulichkeit und Integrität von Informationen gewährleisten, werden durch diese neuen Rechenkapazitäten nach und nach geschwächt. Angesichts dieser Herausforderung ist die Post-Quantum-Kryptographie keine Option mehr: Jedes System, das sensible Daten verwaltet, muss jetzt diese Schutztechnologien der neuen Generation enthalten.