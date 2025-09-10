Es kommt auf die Größe an: Fusion steht bei Dick’s Sporting

Die Bank stufte die Aktie in einer Mitteilung am Dienstag von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von 225 auf 280 US-Dollar. Das würde ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag bedeuten.

Dick’s Sporting Good s gilt laut Citi nach der Übernahme von Foot Locker als "Gewinner im Sportartikel-Einzelhandel". Am Montag wurde die Übernahme abgeschlossen.

"Die Kombination aus Dick's und Footlocker wird eine mächtige Kraft im Bereich Sportschuhe und -bekleidung darstellen", so der Analyst. "Zusammen wird das neue Dick's für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 22,5 Milliarden US-Dollar erzielen, davon rund 20 Milliarden in den USA – der nächste Wettbewerber (JD) kommt in den USA auf gerade einmal 4,3 Milliarden."

Der Analyst ergänzte: "Ihre Einkaufsmacht bei den größten und gefragtesten Sportmarken macht sie zu einem Category Killer".

Analyst Lejuez nannte einige weitere Gründe für seinen Optimismus nach der Fusion, darunter: Eine solide Verbraucherbasis, die hohe Bereitschaft der Marken, mit Dick’s zusammenzuarbeiten, sowie eine attraktive Bewertung.

Im Mai dieses Jahres unterzeichnete Dick's den Fusionsvertrag mit Goldman Sachs. Die US-Bank stellt 2,4 Milliarden US-Dollar an Überbrückungskrediten bereit.

Diese dienen der Finanzierung des Baranteils der Fusion, der Rückzahlung bestimmter Verbindlichkeiten von Foot Locker und der Deckung von Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Fusion.

Der Deal über 2,4 Milliarden US-Dollar wurde im Mai bekanntgegeben und ist Teil der Strategie, den Nike-Sneaker-Markt zu dominieren. Seitdem hat die Aktie von Dick’s um mehr als 16 Prozent zugelegt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dick's Sporting Goods Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 220,3USD auf NYSE (10. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



