    Novo-Nordisk Rivale Eli Lilly mit Durchbruch bei KI und in Krebsforschung

    Der US-Pharmariese öffnet mit einer neuen KI-Plattform seinen Markt für externe Partner. Außerdem gab das Unternehmen Durchbrüche bei seinen Medikamenten Jaypirca und Olomorasib bekannt.

    Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Eli Lilly teilte mit, dass er eine Plattform für KI und maschinelles Lernen einführt, die Biotech-Unternehmen Zugang zu Medikamentenforschungsmodellen bietet. Lillys neue KI-Plattform heißt TuneLab und besteht aus KI-Modellen, die im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar beschafft wurden. Mit der neuen Plattform öffnet Lilly seine milliardenschwer entwickelten KI-Modelle für externe Partner.

    Zudem gab es beim Arzneimittelhersteller Durchbrüche in der Krebsforschung. Positive Phase-3-Daten bei Jaypirca, einem Arzneimittel gegen Blutkrebs, könnten das Medikament als Erstlinientherapie etablieren. Das würde den adressierbaren Markt signifikant vergrößern und bedeutet einen potentiellen Milliardenumsatz.

    Außerdem beschleunigt der Breakthrough-Therapy-Status für das Krebsmedikament Olomorasib die Zulassungsprozesse und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung. 

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Bisher war Eli Lilly vor allem für Diabetes- und Adipositas-Medikamente (z. B. Mounjaro, Zepbound) bekannt. Die jüngsten Schritte zeigen, dass das Unternehmen seine Abhängigkeit von diesem Bereich systematisch reduziert und sich ein zweites Standbein im Milliardenmarkt der Krebserkrankungen aufbaut.

    Die Aktie von Eli Lilly stieg mit einem Plus von 16 Prozent in den letzten Wochen deutlich stärker als der Gesamtsektor, der ein Plus von 5,5 Prozent verzeichnete. Analysten sehen dabei Kursziele von rund 1.010 US-Dollar, getragen vom Wachstumspotential in der Onkologie und den Chancen durch KI. Damit profitiert Eli Lilly aktuell gleich auf zwei Ebenen – durch technologische Innovation in der Forschung und durch klinische Durchbrüche in der Onkologie. Beides dürfte sich weiterhin positiv auf die Aktie auswirken.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 636,9EUR auf Tradegate (09. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
