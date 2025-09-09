Kaum noch Bewegung nach freundlichem Wochenstart

nicht ärgern lassen, Lyta. Solche primitive Postings überlese ich einfach. Die Jungs sind nun mal von Haus aus griesgrämig und auf Krawall gebürstet - egal ob der Goldpreis rauf oder runter geht. Da halt ich mich dann lieber komplett aus dem Thema raus.





@

mal schaun ob Du bei Legal&General zu 2,50 zum Zuge kommst. Sind ja allgemein doch recht volatil. Aber solange die Divi passt nehme ich diese teilweise Hektik gerne in Kauf.





@

Flex hab ich glücklicherweise schon vor paar Jahren gekauft. In der Zwischenzeit mal Gewinne realisiert, aber irgendwie haben mir die dann doch gefehlt und so bin ich dann gleich mit der Hälfte der ursprünglichen Position wieder rein. Solange Trump am Ruder ist kann man den Run (bei hoher DR) schon noch mitmachen. Hab aber meine sonstigen Reedereien ziemlich abgebaut da mir die Dividend History zu zapplig war. Mal rauf, mal runter - da möchte ich schon einen planbaren Verlauf.





@

Tja, war am Überlegen wie es allgemein mit mir bzw. meinem Thread weitergehen soll. Die Ziele sind ja alle erreicht, der Enthusiasmus der vielen (ehemaligen) jungen Mitstreiter hat auch - unverständlicherweise - sehr abgenommen und übrig geblieben sind 1-2 Handvoll Contestler, welche ihren Weg auch ohne diesen Thread gehen würden. Da bin ich vollkommen überzeugt. Da liegt die Versuchung nahe, sich hier zurückzuziehen; aber irgendwie würde einem WO doch fehlen und so hab ich mir vorgenommen, meinen Flaggenspleen - welchen ich in letzter Zeit etwas vernachlässigt hab - wieder aufleben zu lassen. Nehme mir da auch kein genau definiertes Ziel vor, will aber die nächsten Jahre noch einiges ausbauen. Gesagt, getan - also hab ich heute gleich doppelt zugeschlagen.





Erstmal kam meine Ex Wynn Macau wieder ins Depot. Hatten eine Flaute, im Moment schaut es wieder besser aus und vom Chart her sind wir eher noch unten als oben. Einstelliges KGV und Divi um die 5% reichen erstmal für einen kleinen Einstieg.









Als nächstes kam ebenfalls ein Wert, welchen ich schon 2mal hatte. Endava - Flaggenträger für Moldawien. Sind ja übel abgestürzt (letzter Verkauf war um die 25-27€) und beim Lesen der letzten Q-Meldung kann ich eigentlich kein akutes Insolvenzrisiko erkennen. Machen Gewinn, haben auch genügend liquide Mittel, kaufen Aktien zurück......... Irgend etwas muss ich wahrscheinlich überlesen. Na gut, ist eine High-Risk-Position wo ich auch nur paar hunderter investiert hab. Also nicht unbedingt nachahmenswert - es sei denn man ist Flaggenfetischist. Aber da gibt`s ja nur einen bei WO. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif









Dann mal schaun wie sich das entwickelt; hab aber auf jeden Fall noch genügend Ideen für neue Länder - aber erstmal will ich meine "verlorenen" zurückholen. Und da ich jetzt selber nachzählen muss, wieviele Länder derzeit im NBIM-II vertreten sind, werde ich mal wieder meine Liste präsentieren.





Schönen Tag noch

Timburg



