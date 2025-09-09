    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Kaum noch Bewegung nach freundlichem Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen stagnieren nach moderaten Gewinnen.
    • Dow Jones +0,07% auf 45.547 Punkte, S&P 500 +0,06%.
    • Geopolitische Spannungen steigen, Goldpreis erreicht Rekord.
    Aktien New York - Kaum noch Bewegung nach freundlichem Wochenstart
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den moderaten Gewinnen zu Wochenbeginn haben sich die US-Börsen am Dienstag kaum bewegt. So legte der Dow Jones Industrial um lediglich 0,07 Prozent auf 45.547 Punkte zu.

    Der marktbreite Aktienindex S&P 500 rückte um 0,06 Prozent auf 6.499 Punkte vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bewegte sich bei 23.770 Punkten ebenfalls kaum vom Fleck.

    Einerseits setzen die Anleger zunehmend darauf, dass die Notenbank Fed noch in diesem Monat nach einer langen Pause weitere Zinssenkungen vornehmen wird, hieß es aus dem Handel. Trotz deutlicher Risse auf dem Arbeitsmarkt werde davon ausgegangen, dass die Wirtschaft noch robust genug sei, um die Unternehmensgewinne anzukurbeln.

    Andererseits nahmen zuletzt die geopolitischen Spannungen wieder zu, was sich in einem weiteren Rekordhoch beim Gold niederschlug. Denn Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen./la/jha/




