    Neue EU-Regeln gegen Lebensmittel- und Kleidungsmüll

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Parlament verabschiedet Vorschriften gegen Abfälle.
    • Lebensmittelabfälle bis 2030 um 30% reduzieren.
    • Textilhersteller zahlen für Recycling und Sammlung.

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament hat neue Vorschriften gegen Lebensmittel- und Textilabfälle in der EU verabschiedet. Bis 2030 müssen die EU-Staaten Lebensmittelabfälle um bis zu 30 Prozent verringern, wie das Parlament mitteilte. Vergleichswert sind die durchschnittlichen Lebensmittelabfälle von 2021 bis 2023.

    Parallel dazu werden Textilhersteller künftig zur Kasse gebeten: Sie müssen sich an den Kosten für Sammlung, Sortierung und Recycling von Alttextilien beteiligen. Lob für die neuen Vorgaben kam etwa von der Umweltschutzorganisation Nabu.

    Nach EU-Angaben fallen jährlich fast 60 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle (132 Kilogramm pro Person) sowie 12,6 Millionen Tonnen Textilabfälle an. Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten hatten sich bereits im Februar auf die neuen Vorgaben geeinigt, die nun final beschlossen wurden./mjm/DP/nas





    dpa-AFX
