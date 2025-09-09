    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Spahn

    Müssen über Verbrenner-Aus 2035 reden

    Für Sie zusammengefasst
    • Spahn strebt schnelle Einigung mit SPD zum Verbrennerverbot.
    • Union will Automobilindustrie stärken und erhalten.
    • Technologieoffenheit und Flexibilität bei Flottengrenzen.
    Spahn - Müssen über Verbrenner-Aus 2035 reden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn setzt auf eine rasche Einigung mit dem Koalitionspartner SPD in der Diskussion über das geplante Verbrennerverbot ab 2035. Die Union wolle mit der Automobilindustrie eine der stärksten Industrien in Deutschland mit Hunderttausenden Beschäftigten "erhalten, stärken, ausbauen", sagte der CDU-Politiker vor der ersten Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag nach der parlamentarischen Sommerpause.

    Spahn: Nach Autodialog schnell einhellige Meinung mit SPD finden

    Dazu gehörten Technologieoffenheit, mehr Flexibilität bei Flottengrenzwerten und eine bessere Anerkennung von anderen Technologien, sagte Spahn und fügte hinzu: "Aber natürlich müssen wir auch über das Nicht-mehr-Zulassen von Verbrennern ab 2035 in Europa reden." Ziel sei eine möglichst große Technologieoffenheit, bei der auch der Verbrenner eine Option sein könne.

    Deswegen werde es mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und den zuständigen Ministern einen Automobildialog im Kanzleramt geben, sagte Spahn. "Wichtig ist, dass man da nicht nur zusammengesessen hat, sondern dass wir dann auch sehr schnell in dieser Frage in der Koalition zu einer einhelligen Meinung kommen", fügte er hinzu.

    Nach Söder auch Hagel gegen Verbrenner-Aus 2035

    Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder hatte auch der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Manuel Hagel vor einem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor 2035 gewarnt. Hagel, in dessen Bundesland mit Mercedes-Benz ein großer Automobilhersteller beheimatet ist, will bei der Landtagswahl im März 2026 Ministerpräsident werden./bk/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 51,63 auf Tradegate (09. September 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,07 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+44,23 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
