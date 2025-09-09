    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Iran verurteilt israelischen Angriff auf Hamas-Führung

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran verurteilt israelischen Angriff auf Hamas-Führung.
    • Angriff in Doha verletzt UN-Charta, so Außenamt.
    • Israel tötete Hamas-Führer Hanija in Teheran.

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Regierung hat den israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in der katarischen Hauptstadt Doha scharf verurteilt. Dieser stelle einen "Verstoß gegen die Prinzipien, Ziele und Regeln der Charta der Vereinten Nationen" dar, erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

    Israels Armee hatte zuvor bestätigt, die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha angegriffen zu haben. Den ehemaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötete Israel bei einem Anschlag in Irans Hauptstadt Teheran. Der Iran hat die islamistische Palästinenserorganisation in den vergangenen Jahrzehnten militärisch und politisch unterstützt./arb/DP/nas





