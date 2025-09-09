Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 1
Performance 1M: -72,17 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 2
Performance 1M: +7,59 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 3
Performance 1M: -9,16 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 4
Performance 1M: -12,13 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 5
Performance 1M: -17,41 %
