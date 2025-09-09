DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8 Euro belassen. Die Abgänge der Vorstände Thomas Griesel und Christian Gärtner "treffen auf ein verunsichertes Kapitalmarktumfeld, das auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten wartet", schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der neue, von JDE Peet's gekommene Finanzvorstand Fabien Simon könnte mit einer transparenten Kommunikation und verlässlichen Prognosen das Investorenvertrauen wieder stärken./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 8,042EUR auf Tradegate (09. September 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,45 € , was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer