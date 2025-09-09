    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8 Euro belassen. Die Abgänge der Vorstände Thomas Griesel und Christian Gärtner "treffen auf ein verunsichertes Kapitalmarktumfeld, das auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten wartet", schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der neue, von JDE Peet's gekommene Finanzvorstand Fabien Simon könnte mit einer transparenten Kommunikation und verlässlichen Prognosen das Investorenvertrauen wieder stärken./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 8,042EUR auf Tradegate (09. September 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


