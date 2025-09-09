    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    ROUNDUP

    Goldpreis steigt erneut auf Rekordhoch - Geopolitische Risiken treiben

    • Goldpreis erreicht Rekordhoch von 3.674,27 USD.
    • Geopolitische Spannungen treiben Nachfrage nach Gold.
    • Zinssenkungen in den USA stärken Goldmarkt weiter.
    ROUNDUP - Goldpreis steigt erneut auf Rekordhoch - Geopolitische Risiken treiben
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge einen Höchststand erreicht. Marktbeobachter verwiesen auf einen Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas und einem damit verbundenen Anstieg geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Am Dienstagnachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 3.674,27 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro erreichte die Notierung ein weiteres Rekordhoch bei 3.127 Euro.

    "Diese geopolitischen Spannungen verleihen dem Goldpreis zusätzliches Momentum", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG. Zuvor hatte Israels Armee eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass bei dem Angriff nach vorläufigen Informationen Chalil al-Haja getötet worden sei, der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet.

    Neben den geopolitischen Risiken wird der Goldpreis auch durch die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA angetrieben, wobei die Anleger an den Finanzmärkten zuletzt auch verstärkt auf eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,50 Prozentpunkte spekulierten.

    Seit Beginn des Monats befindet sich der Goldpreis im Höhenflug. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall mehr als sechs Prozent verteuert. Mittlerweile summiert sich der Wertzuwachs seit Beginn des Jahres auf etwa 40 Prozent. Im laufenden Jahr hat mehrfach die Flucht in sichere Anlagehäfen für eine stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall gesorgt. Gründe sind weitere geopolitische Risiken durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aggressive Zollpolitik der US-Regierung.

    Für Auftrieb beim Goldpreis sorgte auch die Kursschwäche des US-Dollars, die auf die verstärkte Spekulation auf sinkende Zinsen folgte. Da Gold auf dem Weltmarkt überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Edelmetall außerhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

    Zuletzt hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs sogar die Einschätzung vertreten, dass der Goldpreis noch viel höher steigen könnte - bis auf fast 5.000 Dollar die Unze. Dies sei aber nur dann zu erwarten, wenn die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed beeinträchtigt werde und Anleger einen Teil ihrer Bestände an Staatsanleihen in Gold umschichten./jkr/jsl/jha/




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
