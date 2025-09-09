    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erster Angriff auf Katar seit Unabhängigkeit vor 50 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster Angriff Israels auf Katar seit 50 Jahren.
    • Katar war britisches Protektorat bis 1971.
    • Al-Udaid: größte US-Militärbasis im Nahen Osten.

    DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) Israels Angriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha ist der erste Angriff auf den Golfstaat Katar seit dessen Unabhängigkeit vor mehr als 50 Jahren. Das am Persischen Golf gelegene Emirat war ab 1916 britisches Protektorat und wurde im Jahr 1971 unabhängig. Im selben Jahr wurde Katar Mitglied der Arabischen Liga und Mitgliedstaat bei den Vereinten Nationen.

    Katarische Truppen waren am Zweiten Golfkrieg 1990/91 beteiligt, als der Irak das benachbarte Emirat Kuwait überfiel. Katar wurde dabei aber selbst nicht angegriffen.

    Das Land beheimatet mit dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udaid zudem die größte US-Militärbasis im Nahen Osten. Hier befindet sich das regionale Hauptquartier des US-Zentralkommandos, das etwa Einsätze in Syrien oder dem Irak koordiniert. Bis 2033 sollen hier 15.000 Soldaten und Servicemitarbeiter unterkommen. Der Iran hatte den US-Stützpunkt im Juni als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen angegriffen. Katars Raketenabwehr fing die Raketen jedoch ab, Verletzte gab es nicht.

    Katar und die meisten der weiteren Golfstaaten gelten allgemein als sehr sicher. Teils kam es dort aber etwa auch zu Terrorangriffen oder in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen auf Öl-Anlagen oder zivile Ziele./jot/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Erster Angriff auf Katar seit Unabhängigkeit vor 50 Jahren DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) Israels Angriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha ist der erste Angriff auf den Golfstaat Katar seit dessen Unabhängigkeit vor mehr als 50 Jahren. Das am Persischen Golf gelegene Emirat war ab 1916 britisches Protektorat …