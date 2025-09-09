Moët Hennessy wertet den Monza Grand Prix mit Living Memories auf

MONZA, Italien, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Seit 2025 ist LVMH im Rahmen einer 10-Jahres-Vereinbarung, an der mehrere ikonische LVMH Maisons beteiligt sind, ein globaler Luxuspartner der Formula 1: Louis Vuitton, Moët Hennessy und TAG Heuer.

Bei jedem Grand Prix präsentiert die Wein- und Spirituosenabteilung der LVMH-Gruppe ihre kultigen Häuser - Moët & Chandon, Hennessy, Glenmorangie, Belvedere und Whispering Angel - durch exklusive Erlebnisse auf der Rennstrecke, die Leistung, Exzellenz und Erbe feiern.

Aber zum ersten Mal in dieser Saison hat Moët Hennessy eine ganz besondere Aktivierung abseits der Rennstrecke vorgestellt, die seine Präsenz über die einzelnen Häuser hinaus erhöht. Bei einem charakteristischen Abendessen am Samstagabend, das von dem renommierten Drei-Michelin-Sterne-Koch Michelin-starred Massimo Bottura meisterhaft zubereitet wurde, kamen Prominente, angesehene Gäste und Legenden des Sports in einem eleganten Rahmen zusammen.

Das Abendessen fand in der Garage 21 in Milan statt, einem legendären Veranstaltungsort, der für seine zeitgenössische Eleganz und anspruchsvolle Atmosphäre bekannt ist. Die Gäste wurden zu einer exquisit arrangierten gastronomischen Reise eingeladen, bei der jedes Gericht, inspiriert von einem anderen Formula 1-Moment, Botturas kreatives Genie widerspiegelt und mit den kultigen Weinen und Spirituosen von Moët Hennessy kombiniert wurde.

Während des Abendessens wurde einem ganz besonderen Gast, Sir Jackie Stewart, ein emotionaler Tribut gezollt, um seine außergewöhnliche Karriere und seine tiefe Verbundenheit mit Monza zu würdigen. Stewart, dreimaliger Formula 1-Weltmeister, errang auf dieser legendären Strecke einige seiner denkwürdigsten Siege. Er war auch einer der ersten Fahrer, der einen Sieg mit der ikonischen Champagnerbrause feierte - eine Tradition, die heute untrennbar mit der Welt von Moët & Chandon verbunden ist.

Dieses Wochenende ist ein Beispiel für die wahre Stärke der Partnerschaft zwischen Moët Hennessy und Formula 1: die Fähigkeit, einen ohnehin schon spannenden Sport durch eine Kombination aus Aufregung auf der Rennstrecke und luxuriösen Erlebnissen abseits der Rennstrecke noch begehrenswerter zu machen. Indem Moët Hennessy das Adrenalin des Rennsports mit der Eleganz und der Handwerkskunst seiner Häuser verbindet, schafft das Unternehmen Momente, die das Publikum fesseln, inspirieren und auf mehreren Ebenen ansprechen. Auf diese Weise zelebriert die Division nicht nur den Sport selbst, sondern macht jeden Grand Prix zu einem außergewöhnlichen, multisensorischen Erlebnis, bei dem Luxus, Tradition und Leistung nahtlos zusammenkommen.

Die Monza-Aktivierung setzt neue Maßstäbe für MH-Erlebnisse und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, lebendige Erinnerungen zu schaffen.

