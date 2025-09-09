USA revidieren Beschäftigungswachstum deutlich nach unten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Beschäftigungswachstum in den USA war in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust als zuvor berichtet. Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Zeitraum voraussichtlich um 911.000 geringer gewachsen als bisher bekannt, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der US-Regierung vom Dienstag hervorgeht. Das sind fast 76.000 weniger pro Monat. Die endgültigen Zahlen werden Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.

Die Anpassung des Bureau of Labor Statistics deutet darauf hin, dass die Abschwächung des Arbeitsmarktes in den letzten Monaten bereits auf eine längere Phase mit moderaterem Beschäftigungswachstum folgte.